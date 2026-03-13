Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (picture alliance / imageBroker / Sylvio Dittrich)

Man müsse den Konflikt so schnell wie möglich beenden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die hohen Energiepreise seien extrem gefährlich für Verbraucher und Wirtschaft. Kretschmer lobte das Vorgehen der Bundesregierung, um den Anstieg der Kraftstoffpreise zu dämpfen, wie etwa den Einsatz des Kartellrechts oder die Freigabe von Teilen der nationalen Erdölreserve. Wirklich helfen würden die Maßnahmen dauerhaft aber nicht, meinte Kretschmer. Dafür müsse der Konflikt beendet werden.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.