Sie verstehe nicht, warum man die eingesetzte Expertenkommission bis zum Sommer beraten lasse und erst dann aktiv werden wolle, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Auch Bundespräsident Steinmeier hatte sich zuletzt Forderungen nach einer Altersgrenze angeschlossen. Die Co-Vorsitzende der Expertenkommission, Schön, forderte die Politik derweil zur Zurückhaltung auf. Der Arbeitsauftrag sei sehr umfangreich, sagte sie dem Tagesspiegel.
Viele Fachleute und Institutionen wenden sich gegen pauschale Social-Media-Verbote. Kinder und Jugendliche müssten zur Nutzung entsprechender Angebote befähigt werden, meinte etwa der Deutsche Kinderschutzbund. Ablehnend äußerten sich auch das Deutsche Kinderhilfswerk und der AWO Bundesverband. Von UNICEF Deutschland hieß es, entscheidend sei, dass der digitale Raum sicher gestaltet und die Medienkompetenz aller Altersklassen gezielt gefördert werde.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.