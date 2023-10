Benefizkonzertreihe „Grundton D“

Sound Stories im Baudenkmal

Die Benefizreihe von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz machte im August Station in der ehemaligen Klosterkirche St. Maria im Sonnenkamp in Neukloster. Harfenistin Margret Köll und Blockflöten-Virtuose Stefan Temmingh spielten Musik vom Frühbarock bis in die Gegenwart, vom Choral bis zum Tango.

Am Mikrofon: Jochen Hubmacher | 01.10.2023