Fußball, Antalyaspor - Trabzonspor - Sagiv Jehezkel zeigt Anti-Terror-Botschaft beim Torjubel Antalyaspor s Israeli play (IMAGO / Depo Photos / IMAGO)

Jehezkel hatte für Antalyaspor im Spiel gegen Trabzonspor den Ausgleich zum 1:1 erzielt, beim Jubel zeigte er einen Verband am Arm, auf dem die Botschaft "7.10. - 100 Tage" stand, daneben war ein Davidstern gezeichnet. Jehezkel ist israelischer Nationalspieler und wechselte erst im September von Hapoel Beer Sheva in die türkische Süper Lig zu Antalyaspor. In 13 Saisonspielen kommt er auf acht Torbeteiligungen. Der Ausgleichstreffer am Sonntag war sein sechstes Saisontor. Und wohl sein letztes in der Türkei.

Jehezkel: "Ich wollte niemanden provozieren"

Das israelische Außenministerium teilte mit, dass Jehezkel die Türkei verlassen werde. "Die Türkei ist zu einer dunklen Diktatur geworden, die gegen humanitäre Werte und die Werte des Sports arbeitet", sagte Außenminister Israel Katz den Angaben zufolge.

Im Anschluss an sein öffentliches Gedenken an das Hamas-Angriff vom 7. Oktober in Israel war Jehezkel festgenommen worden. Wegen "öffentlicher Anstiftung zum Hass", wie der türkische Justizminister Yilmaz Tunc bei X mitteilte. Der mehrmalige Nationalspieler Israels habe das "von Israel begangene Massaker im Gazastreifen" gefeiert. Tunc betonte, die Türkei werde weiter "die unterdrückten Palästinenser unterstützen". Antalyaspor hatte den 28 Jahre alten Rechtsaußen umgehend freigestellt.

"Ich habe nicht vorgehabt, jemanden zu provozieren", sagte Jehezkel laut des Fernsehsenders NTV in seinem Verhör. Er sei kein Kriegsbefürworter. Sondern habe vielmehr auf die von der islamistischen Hamas genommenen Geiseln aufmerksam machen und nicht den Krieg unterstützen wollen.

Israels Verteidigungsminister: Türkei agiert als "Arm der Hamas"

Der Vorfall geriet zur Staatsaffäre. Israels Verteidigungsminister Joav Galant warf der Türkei auf der Plattform X vor, als "Arm der Hamas" zu wirken. Israel habe dem Land nach den verheerenden Erdbeben im Februar vergangenen Jahres mit Zehntausenden Toten als erster Staat Hilfe gewährt und damit vielen Menschen in der Türkei das Leben gerettet. "Die skandalöse Festnahme des Fußballspielers Sagiv Jehezkel ist Ausdruck von Heuchelei und Undankbarkeit", schrieb Galant weiter.

Antalyaspor begründete den Rauswurf von Jehezkel damit, dass dieser "gegen die Werte unseres Landes" verstoßen habe, wie es in einer Mitteilung hieß. Der türkische Fußballverband TFF sprach von einem "völlig inakzeptablen Verhalten" des Spielers. Die Kündigung durch den Klub sei "angemessen."

Weiterer israelischer Spieler unter Druck

Unterdessen verkündete der Istanbuler Klub Basaksehir, eine Disziplinaruntersuchung gegen einen anderen israelischen Spieler, Eden Karzev, einzuleiten. Grund sei, dass dieser in Onlinenetzwerken einen Beitrag zu den Geiseln geteilt hatte: "Bring Them Home" ("Bringt sie nach Hause") - der Aufruf zur Freilassung der Verschleppten.

Der Umgang mit Israel wird immer häufiger Thema im Sport. Im Vordergrund steht dabei angeblich die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler. Mit diesem Argument hat der Eishockey-Weltverband Israel nun vorläufig vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Man könne nicht für die Sicherheit des Teams sorgen, hieß es. Nun hätten vor allem Funktionäre aus olympischen Sportarten die Sorge, "dass so ein Präzedenzfall eine Art Berechtigung für andere Organisatoren geben könnte, israelische Sportlerinnen und Sportler auszuschließen. Innerhalb des israelischen Sports ist das ein Thema", sagte der israelische Sportjournalist Felix Tamsut im Deutschlandfunk.

Mehr als 1.200 Menschen am 7. Oktober ermordet

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen im Süden Israels mehr als 1.200 Menschen ermordet und rund 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt.

Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden dabei inzwischen mehr als 24.000 Menschen getötet. (nch/dpa/sid)