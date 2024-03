JazzFacts Fragebogen: Die Kölner Sängerin Tamara Lukasheva

Tamara Lukasheva: Sie kam vor über zehn Jahren zum Studieren nach Köln und fühlt sich inzwischen heimisch am Rhein. (Harald Hoffmann)

Auch abseits des Rampenlichts oder Aufnahmestudios zeigt die in Odessa geborene, inzwischen in Köln lebende Musikerin seit Jahren, was in ihr steckt: sie gewann bereits mehrere Auszeichnungen als Sängerin und für ihre kompositorische Arbeit.

Meisterhaft in verschiedenen Disziplinen

Die künstlerischen Qualitäten Lukashevas werden abgerundet durch ihr unermüdliches soziales Engagement: seit dem Beginn des Ukrainekriegs hat sie mehrere Benefizkonzerte organisiert und reist regelmäßig in ihre Heimat, um vor Ort zu helfen.

Im Gespräch stellt Tamara Lukasheva eigene Stücke vor und beantwortet den Jazzfacts-Fragebogen. Sie spricht über ihre Faszination für deutsche Lyrik und warum sie bis heute mit dem Klavier fremdelt.