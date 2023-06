Nach dem Dammbruch in der Südukraine gelangen Öl, Chemikalien und andere schädliche Stoffe in das Wasser, das die Region überflutet. (SOPA Images / LightRocket via Gett / SOPA Images)

Noch immer ist die Ursache für den Bruch des Kachowka-Staudamms in der südukrainischen Region Cherson unklar. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, für die Zerstörung verantwortlich zu sein, in deren Folge große Teil der Südukraine von zum Teil meterhohen Wassermassen überflutet sind.

Diese bedrohen Hunderttausende Menschen, zahlreiche Ortschaften mussten evakuiert werden, viele werden wohl für längere Zeit nicht bewohnbar sein. Aber auch das Ökosystem, die Landwirtschaft und Kulturgüter sind bedroht. Viele negative Auswirkungen der Überflutungen werden sich erst langfristig bemerkbar machen.

Durch den Bruch des Kachowka-Staudammes und die Überschwemmungen sind nach Angaben der ukrainischen Regierung Hunderttausende Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Denn die Trinkwasserkanäle können nicht mehr aus dem Stausee gespeist werden, der eines der größten Wasserreservoire der Ukraine war. Zurzeit werden die betroffenen Orte mit Trinkwasser per Eisenbahn oder mit Lkw versorgt.

Es sind bereits auch einige Regionen in der Nähe des Überschwemmungsgebietes von den Problemen bei der Wasserversorgung betroffen. In der Region Dnipropetrowsk beispielsweise wurde bereits eine Rationierung angeordnet.

Was dieser Staudammbruch langfristig für die Versorgung dieser Regionen besonders mit Trinkwasser bedeutet, ist noch nicht absehbar. Hunderttausende Menschen könnten betroffen sein.

Die Zerstörung des Staudamms kommt einem erneuten Anschlag auf die Energieinfrastruktur gleich – nach den zahlreichen Attacken auf ukrainische Energieanlagen ab dem Herbst 2022. Durch den geborstenen Staudamm fallen neben dem zerstörten Wasserkraftwerk noch zwei weitere Kraftwerke längerfristig aus, die flussaufwärts vor dem Staudamm stehen: das Atomkraftwerk Saporischja sowie ein Kohle- und Gaskraftwerk. Ihnen fehlt ohne den Stausee ausreichend Kühlwasser.

In der Folge des Dammbruchs in der Südukraine sind Zehntausende Verbraucherinnen und Verbraucher ohne Strom. Für das gesamte Land reicht laut dem Energienetzbetreiber Ukrenergo derzeit die Stromproduktion zwar aus, um den Bedarf zu decken. Doch durch die Zerstörung des Wasserkraftwerkes in Nowa Kachowka sind die anderen Kraftwerke stärker belastet, langfristig sind somit mehr Reparaturen zu erwarten. Deshalb hat Ukrenergo die Bevölkerung zum Stromsparen aufgerufen.

Allerdings wurde der Strom aus dem Wasserkraftwerk in Nowa Kachowka bereits seit 2022 nicht mehr in das ukrainische Stromnetz eingespeist, weil die Region unter russischer Kontrolle stand.

Die Zerstörung des Staudammes und deren Folgen für die anderen Kraftwerke sei ein heftiger Schlag für die Ukraine auch mit Blick auf die ökonomische Perspektive des Landes nach einem Ende des Krieges, sagt der Militärexperte Gustav Gressel. Vor dem Krieg war das Land Stromexporteur. „Gerade große Flusskraftwerke, Atomkraftwerke wären die einzige Infrastruktur, die nach dem Krieg unmittelbar funktionsfähig und deshalb für den Wiederaufbau wichtig wäre.“

Bislang besteht laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für das Atomkraftwerk Saporischja mit Blick auf Unfälle, Kernschmelze oder Ähnliches keine unmittelbare Gefahr. Zugleich wird aber darauf hingewiesen, dass die Menge des mit dem Stausee zusammenhängenden Kühlwassers einen bestimmten Stand nicht unterschreiten darf.

Es wird befürchtet, dass ein Reservoir demnächst leer sein könnte. Für die nächsten Monate reicht nach IAEA-Angaben aber ein Kühlbecken direkt am AKW aus. Es stellt sich die Frage, wie die Kühlung mittel- und langfristig gewährleistet werden kann.

Hinzu kommt: Die gegenwärtige Entwarnung ist nur möglich, weil die Reaktoren abgeschaltet sind und das Atomkraftwerk lediglich in einer Art Basismodus läuft. Ein regulärer Betrieb des AKW wäre wegen des Kühlwassermangels in absehbarer Zeit nicht möglich.

Mindestens 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche sind durch den Bruch des Kachowka-Staudamms am nördlichen Ufer des Dnipro überschwemmt. Im russisch besetzten Süden wird mindestens das Doppelte dieser Fläche überflutet.

Das bedeutet zum einen: Die diesjährige Getreideernte wird vernichtet. Zum anderen spülen die Wassermassen den fruchtbaren Ackerboden weg und zerstören die Bewässerungssysteme, die aus dem Stausee gespeist wurden.

Ohne Bewässerung werden laut ukrainischen Angaben mindestens 500.000 Hektar Land veröden und zu einer Steppen- oder Wüstenlandschaft werden. In dieser Gegend wurden vor allem Gemüse, Melonen, Getreide und Ölsamen angebaut.

Experten erwarten zudem, dass durch die Überflutung Chemikalien und Schmierstoffe aus der Industrie in den Boden gespült werden. So würden Ökosysteme und die Artenvielfalt dauerhaft geschädigt, was die Landwirtschaft der Ukraine stark beeinträchtigen würde.

Langfristig könnte die Wasserversorgung auch über die Region hinaus mit Blick auf die Krim ein Problem sein. Die Halbinsel im Schwarzen Meer wird normalerweise über einen Kanal mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee versorgt.

Schadstoffe sorgen für Fischsterben

Enorme wirtschaftliche Schäden sind auch in der Fischerei absehbar. Bereits jetzt ist ein Fischsterben in verheerendem Ausmaß zu beobachten. Als Auslöser gelten vor allem Schadstoffe, die etwa aus dem zerstörten Wasserkraftwerk, aus überfluteten Industriebetrieben oder Mülldeponien ins Wasser gelangten.

Große Fischzuchtbetriebe sind vollkommen zerstört. In dieser Region wurden sehr wertvolle Störe gezüchtet. Fischer und Landwirte bangen um ihre Existenzen. Es wird weniger Getreide geerntet und exportiert werden können, und das auf Jahre hinaus.

Neben dem Stromexport ist der Getreideexport der zweite große Wirtschaftszweig der Ukraine. Auch dieser ist durch die Staudamm-Zerstörung stark betroffen.

Der geborstene Kachowka-Staudamm wirkt sich auch global aus. Kurz nach Bekanntwerden der Zerstörung des Dammes schnellten die Weltmarktpreise für Weizen und Mais in die Höhe. So wurden Preissteigerungen um 2,4 bzw. um mehr als ein Prozent beobachtet. An den Märkten kam die Sorge auf, dass die Lieferungen von Weizen, Gerste, Mais und Sonnenblumenöl aus der Ukraine an Entwicklungsländer unterbrochen werden könnten.

Der Süden der Ukraine gilt als die Kornkammer Europas, vielleicht sogar der Welt. Wenn hier riesige Gebiete nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sind, wird das als Bedrohung der globalen Ernährungssicherheit gesehen. Als Folge könnte es mehr Hunger in armen Regionen geben.

Allerdings wurden laut Joseph Glauber, einem ehemaligen Chefökonomen des US-Landwirtschaftsministeriums, in der Südukraine wegen der Nähe zur Front zuletzt weniger Weizen angebaut. Klar ist aber: Die Menge an Getreide und Mais, die noch auf den von der Überflutung direkt und indirekt betroffenen Gebieten angebaut wurden, werden voraussichtlich für mehrere Jahre wegfallen.

Hinzu kommt: Der Fluss Dnipro ist laut der ukrainischen Schifffahrtsverwaltung streckenweise unpassierbar. Demnach ist eine wichtige Exportroute für Getreideprodukte blockiert.

Die Auswirkungen des Kachowka-Dammbruchs auf das Ökosystem rund um den Kachowka-Stausee sind vielfältig. Alleine das Absinken des Wasserspiegels im Stausee beeinfluss das Ökosystem der gesamten Südukraine negativ.

Hinzu kommt, dass das Wasser, das sich in die Gebiete entlang des Dnipro ergießt, durch Treibstoff, Schmierstoffe und andere Substanzen aus Industriebetrieben, Kläranlagen oder Mülldeponien verschmutzt ist. Allein aus dem durch den Dammbruch zerstörten Wasserkraftwerk sollen mindestens 150 Tonnen Maschinenöl in den Fluss Dnipro gelaufen sein.

Diese Schadstoffe töten nicht nur Fische, Pflanzen und andere Lebewesen des Flusses, sie gelangen auch ins Schwarze Meer und setzen dort ihre zerstörerische Wirkung auf das Ökosystem fort.

Hinzu kommt, dass das Dniprodelta nach ukrainischen Angaben ein wichtiges Feuchtgebiet mit Naturschutzgebieten, Nationalparks sowie vielen Pflanzen- und Tierarten ist. Ein Beispiel ist die bereits bisher vom Aussterben bedrohte Sandblindmaus. Sie kommt nur dort vor. Nun wird befürchtet, dass sie endgültig aussterben könnte.

Auch die befürchtete Entwicklung einer Wüstenlandschaft auf der bisherigen Landwirtschaftsfläche hätte weitreichende, noch nicht wirklich absehbare Folgen.

Durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms sind nach Angaben des ukrainischen Kulturministeriums mehr als 20 Kulturstätten bedroht. Die Behörde veröffentlichte eine Liste der Kulturobjekte, die durch die Flutwellen beschädigt oder gänzlich ruiniert sein sollen.

Die meisten davon befinden sich auf der von Russland besetzten südlichen Seite des Flusses Dnipro. Unter anderem die im 14. Jahrhundert gegründete Festung Tjahyn oder die sogenannte Ponjatiwske-Siedlung der Eisenzeit aus dem 4. Jahrhundert v. u. Z. gehören den Angaben des Ministeriums zufolge zu den gefährdeten Objekten.

Annette Bräunlein, Reuters