Im Falle eines Wahlsiegs werde man keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem dies nicht festgehalten werde, sagte Fraktionsvize Wadephul der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für CDU und CSU sei dies eine "conditio sine qua non", die so auch im Wahlprogramm stehen werde. Mit dem derzeitigen Wahlrecht zieht nicht mehr jeder Wahlkreis-Sieger in den Bundestag ein. Stattdessen kommen in einem Bundesland nur noch so viele erfolgreiche Direktkandidaten einer Partei zum Zuge, wie durch deren Zweitstimmenanteil gedeckt ist. Damit soll die bislang hohe Zahl an Abgeordneten gesenkt und auf dauerhaft 630 festgeschrieben werden.

Um ebenfalls eine Reduzierung zu erreichen, schlägt Wadephul als Alternative weniger und dafür größere Wahlkreise vor.

