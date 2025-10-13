Washington

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Middle East Images / Andrew Thomas)

Trump sagte vor Journalisten, das könne dann passieren, wenn Russland den Krieg gegen das Land nicht beende. Er wolle darüber auch mit dem russischen Staatschef Putin sprechen. Trump betonte, die USA würden die Raketen nicht direkt an die Ukraine verkaufen, sondern an die NATO liefern. Diese könne die Marschflugkörper dann an Kiew weitergeben. Am Wochenende hatte Trump zweimal mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert.

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und könnten damit Ziele tief im Landesinneren von Russland treffen. Die Regierung in Moskau hat wiederholt vor einer Lieferung an die Ukraine gewarnt. Staatschef Putin erklärte, dies würde eine "qualitativ neue Stufe der Eskalation" auslösen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.