TV-Debatten ohne Trump: Der haushohe Favorit und Ex-Präsident diskutierte bisher nicht mit seinen Kontrahenten im Fernsehen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Rebecca Blackwell)

2024 stehen in den USA Präsidentschaftswahlen an. Für die Demokraten will Amtsinhaber Joe Biden (81) erneut antreten. Wer ihn herausfordert, steht noch nicht fest: Am 15. Januar 2024 findet in Iowa die erste Vorwahl der Republikaner statt. Haushoher Favorit bei der "Grand Old Party" (GOP) ist Ex-Präsident Donald Trump, der sich allerdings in den kommenden Monaten etlichen Prozessen stellen muss. Und innerhalb der eigenen Partei muss er sich in den sogenannten Primaries gegen eine Reihe von Mitbewerbern durchsetzen.

Donald Trump

Donald Trump will erneut US-Präsident werden. Der 77-Jährige gilt damit als der Kandidat, den es zu schlagen gilt im republikanischen Bewerberfeld. Der Ex-Präsident ist noch weiter nach rechts gerückt und auch immer brutaler in seiner Rhetorik – unter anderem gegen politische Gegner und Migranten. Seine zahlreichen Prozesse und Skandale konnten Trumps Popularität in der Partei bisher nichts anhaben.

Ron DeSantis

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (45), tritt ebenfalls an. Seine politische Agenda ähnelt der Trumps. Laut Beobachtern steht er für einen scharf rechten Kurs, für einen „Trumpismus ohne Trump“. DeSantis macht wie Trump Stimmung gegen Migranten und gegen einen angeblichen „woken Mob“. Aber er betont immer sein junges Alter im Vergleich zu Biden und Trump.

Nikki Haley

Nikki Haley war in der ersten Präsidentschaft Trumps Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. Mittlerweile hat sie sich aber von ihrem Ex-Boss emanzipiert. Unter dem Motto „Es ist Zeit für eine andere Generation“ wirbt die 51-Jährige für eine Rückkehr zu traditionellen republikanischen Werten wie soliden Staatsfinanzen und sicheren Grenzen.

Chris Christie

Ein ausgewiesener Anti-Trump-Kandidat ist Chris Christie , der ehemalige Gouverneur von New Jersey. 2016 war er schon einmal bei den republikanischen Vorwahlen angetreten – ohne Erfolg. Später beriet er Präsident Trump, bevor sich beide überwarfen. Nun versucht der 61-Jährige, im Vorwahlkampf Trumps Lügen zu entlarven.

Vivek Ramaswamy

Der indischstämmige Unternehmer Vivek Ramaswamy versucht mit rechtspopulistischen Tiraden gegen Klimawandel und Abtreibungen zu punkten. Der 38-jährige Milliardär gilt als lockerer, junger „Obama der Republikaner“. Inhaltlich aber ist er ganz auf Trumps autoritärer Linie.

Asa Hutchinson

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson (73), gilt als noch krasserer Außenseiter. Seine Linie: Amerika und die Republikanische Partei bräuchten eine neue Richtung nach den Trump-Jahren.

In den landesweiten Umfragen führt Trump seit Monaten unangefochten mit weitem Abstand das republikanische Bewerberfeld an. Mit weitem Abstand folgt im Dezember DeSantis, der in den letzten Monaten zusehends an Unterstützung verloren hat. Knapp dahinter rangiert Haley. Ramaswamy und Christie liegen demnach unter fünf Prozent, Hutchison kommt nicht einmal auf ein Prozent.

Auch in den Umfragen für die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire liegt Trump jeweils deutlich vorn. In New Hampshire kann sich Haley laut einer Umfrage von Mitte Dezember Hoffnungen auf einen klaren Vorsprung vor DeSantis machen. Trumps Dominanz und Siegessicherheit ist so groß, dass er bisher noch nicht einmal an den TV-Debatten mit seinen Kontrahenten teilnahm. Laut einer Analyse der „Washington Post“ ist Trumps Rückhalt auch besonders solide mit sehr vielen fest zur Stimmabgabe entschlossenen Anhängern.

Acht Tage nach dem sogenannten Iowa Caucus am 15. Januar findet am 23. Januar die ebenso traditionsreiche Vorwahl in New Hampshire statt. Danach folgen Nevada und South Carolina, bevor am 5. März der sogenannte Super Tuesday ansteht, an dem eine große Anzahl von Delegierten an einem einzigen Tag in mehreren Bundesstaaten gewählt werden. Der weitere Prozess der Vorwahlen zieht sich bis in den Sommer hin. Wer sich die meisten Delegiertenstimmen bei der Vorwahlen sichert, wird Mitte Juli beim Republican National Convention offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gewählt. Die Präsidentschaftswahl findet dann am 5. November 2024 statt.

Juristischen Ärger hat Trump auch bei den Vorwahlen. Nach Ansicht des Obersten Gerichts von Colorado soll der Politiker in dem Bundesstaat von den Primaries zur Präsidentschaftswahl 2024 ausgeschlossen werden . Trump sei wegen seiner Rolle bei der Kapitol-Erstürmung am 6. Januar 2021 für das Amt disqualifiziert, heißt es in einem Urteil. Er könne deshalb in Colorado auch nicht an den Vorwahlen der Republikanischen Partei teilnehmen.

Trump hat angekündigt, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Ein Sprecher von Trumps Wahlkampfteam verurteilte die Gerichtsentscheidung in Colorado als „zutiefst undemokratisch“. Man sei zuversichtlich, dass der Supreme Court schnell „zu unseren Gunsten entscheiden wird“, erklärte der Sprecher. Mit Spannung werden ähnliche Verfahren in anderen US-Bundesstaaten erwartet.

Der prominenteste Aussteiger ist wohl Ex-Vizepräsident Mike Pence. Er beendete seine Präsidentschaftskandidatur im Oktober 2023. Laut US-Medienberichten war neben schlechten Umfragewerten ein Mangel an finanziellen Unterstützern für Pences Rückzug ausschlaggebend.

Neben Pence haben sich bereits der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, der Senator Tim Scott, der Radio-Moderator Larry Elder, Geschäftsmann Perry Johnson, der Ex-Abgeordnete Will Hurd und der Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, aus dem Rennen zurückgezogen.

Traditionell sind die Vorwahlen bei der Partei des amtierenden Präsidenten meist reine Formsache. Amtsinhaber Joe Biden kandidiert bei den Wahlen 2024 erneut - auch wegen Trump . Allerdings ist der Präsident im eigenen Lager nicht unumstritten. Immerhin zwei Außenseiter gehen ins Rennen: Die Autorin Marianne Williamson tritt bei den demokratischen Vorwahlen gegen Biden an. Auch der demokratische Politiker Dean Phillips will Präsident werden. In den Umfragen liegt Biden gegen die beiden Außenseiter weit vorn.

Aber es gibt zudem noch unabhängige Kandidaten wie etwa Robert F. Kennedy Jr. Jill Stein (Grüne) oder Cornel West , die laut Umfragen ebenfalls Unterstützung bei einem Teil der Wählerschaft haben und den Ausgang der Wahl im November 2024 zumindest beeinflussen könnten.

Ein Thema ist in den öffentlichen Debatten immer wieder das Alter von Biden, der am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 86 Jahre alt wäre. Auch das Alter des nur wenige Jahre jüngeren Trump ist immer mal wieder Thema. Aktuelle Umfragen deuten an, dass Trump bei einem erneuten Rennen gegen Biden durchaus Chancen hätte. Für den Fall, dass Biden doch nicht antritt, wird auf Seiten der Demokraten immer wieder über eine Kandidatur des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom , spekuliert.

tei