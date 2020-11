Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stagniert aktuell auf hohem Niveau – nach einer rasanten Zunahme der Corona-Neuansteckungen im Oktober und Anfang November. Der erhoffte Rückgang nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns am 2. November ist weiterhin nicht klar zu erkennen. Auch die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt laut Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin weiter, zuletzt jedoch weniger stark.

(picture alliance / dpa / Ostalb Network)Coronavirus - Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.

Eine Verlängerung des zunächst bis Ende November befristeten Teil-Lockdowns beim nächsten Coronagipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch gilt daher als wahrscheinlich. Bundes- und etliche Landespolitiker sehen keinen anderen Weg, Christdemokraten ebenso wie Sozialdemokraten. Lockerungen sind nicht absehbar - im Gegenteil sollen ab Dezember verschärfte Regeln gelten, wie aus der Beschlussvorlage der SPD-regierten Bundesländer für die Beratungen hervorgeht.

(dpa/ Jens Büttner)Schwesig: "Für ganz Deutschland muss es weiter strenge Regeln geben"

Die aktuellen Corona-Beschränkungen sollen bis zum 20. Dezember verlängert werden. Es sei jedoch wichtig, die Regeln an die jeweilige Infektionslage in den Regionen anzupassen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Grundsätzlich sollen die seit Anfang November geltenden Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung bis zum 20. Dezember beibehalten werden. Ohne Verlängerung müssten die Beschränkungen Ende November auslaufen. Für private Zusammenkünfte und Treffen in der Öffentlichkeit sollen die Maßnahmen verschärft werden, Ausnahmen sollen allerdings für die Weihnachtsfeiertage und Silvester gelten. Auch an den Schulen sollen die Maßnahmen nachgeschärft werden. Ein Überlick:

Welche Maßnahmen werden verschärft?

Öffentlichkeit, private Treffen: Vom 1. Dezember bis zum 17. Januar - mit Zwischenregeln für Weihnachten und eventuell den Jahreswechsel - sollen private Zusammenkünfte weiter auf den eigenen und einen weiteren Hausstand begrenzt bleiben – dann aber nur noch mit maximal fünf Menschen; Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. In öffentlich zugänglichen Gebäuden, Bus und Bahn sowie an stark frequentierten Orten im Freien, an denen sich Menschen auf engem Raum oder für längere Zeit aufhalten, soll eine generelle Maskenpflicht gelten. Das touristische Beherbungsverbot, die Schließung von Gastronomiebetrieben sowie Kultur- und Freizeiteinrichtugen sollen unverändert bestehen bleiben.

Einordnung: Studien zeigen, hat sich das Coronavirus erst einmal in einem Land oder einer Region ausgebreitet, sind Maßnahmen wie Beherbungsverbote oder Reisebschränkungen kaum noch wirksam. Maßnahmen müssen dann auf die Beschränkung persönlicher Kontakte fokussieren, das bedeutet: Kontakte minimieren, Menschenansammlungen meiden, Abstand halten und Mund-Nasenschutz tragen. Hier setzt eine Verschärfung der Kontakteinschränkungen an.

(dpa/ picture alliance/ Geisler-Fotopress)Mobilität und COVID-19 - Dem Virus Grenzen setzen

Studien zeigen, dass Reisebeschränkungen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen können. Ab einem bestimmten Punkt der Pandemie sind aber andere Maßnahmen wichtiger.

Welche Ausnahmeregeln sollen für Weihnachten und Silvester gelten?

Weihnachten: Vom 21. bis mindestens zum 27. Dezember sollen auch Menschen aus mehr als zwei Haushalten zusammenkommen können - unklar ist noch, ob es jeweils fünf oder zehn sein dürfen. Kinder unter 14 Jahren sollen dabei nicht gezählt werden.

Für die Zeit nach den Feiertagen soll eine mehrtägige Selbstquarantäne empfohlen werden. Mit den Kirchen sollen Vereinbarungen für die anstehenden Feierlichkeiten getroffen werden - dabei soll als Leitlinie gelten, dass große Gottesdienste zu vermeiden sind.

(imago / Thomas Truschel)Weltärztepräsident Montgomery - "Wir haben keinen Lockdown, wir haben Kontaktbeschränkungen"

Ohne Impfstoff gegen das Coronavirus sind Kontaktbeschränkungen nach Ansicht von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery das einzige Mittel, um die Pandemie zurückzudrängen.

Silvester: Ob Silvesterfeiern mit fünf oder zehn Menschen aus mehr als zwei Haushalten in diesem Jahr möglich sind, scheint noch unklar. Die Beschlussvorlage sieht in Klammern vor, die Weihnachtsregeln möglicherweise bis zum 3. Januar gelten zu lassen - darüber besteht noch keine Einigkeit.

Bereits deutlich vermerkt ist allerdings, dass es kein Feuerwerk geben soll. Der Verkauf, der Kauf und auch das Zünden sollen verboten werden, um Einsatzkräfte zu entlasten, das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten und Gruppenbildungen zu vermeiden.

Welche neuen Regeln sind für Schulen vorgesehen?

Schulen sollen weiter grundsätzlich offen gehalten werden, Ausnahmen sollen jedoch möglich sein. Ein Beschluss der Kultusminister sieht offenbar vor, dass besonders betroffene Schulen in Hotspot-Gebieten mit sehr vielen Infektionen ab der 11. Klasse auf einen "rollierenden Präsenzunterricht" in verkleinerten Lerngruppen umstellen können, also einen Wechsel von Lernen in der Schule und zu Hause. In einem zweiten Schritt ist das auch für untere Klassenstufen weiterführender Schulen vorgesehen. Die Abschlussklassen sollen in jedem Fall in der Schule bleiben.

Die Unionsländer wollen Ähnliches: In Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 auf 100.000 Einwohner soll es ab der 7. Klasse Wechselunterricht geben. Die SPD-regierten Länder wollen die Entscheidung über Homeschooling den Bundesländern überlassen. Ab einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner soll ab der siebten Klassenstufe jedoch auch im Unterricht Maskenpflicht herrschen. Infektionsfreien Schulen sollen Ausnahmeregeln erlaubt werden.

(picture alliance/dpa/Arno Burgi)Infektiologe: "Kitas und Schulen sollten so lange wie möglich offen bleiben"

Trotz Lockdowns Light liegt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland immer noch auf einem hohen Niveau. Deshalb mehren sich die Rufe nach Kita- und Schulschließungen. Das hält der Kinder-Infektiologe Johannes Hübner für den falschen Weg.

Zudem ist eine neue Teststrategie geplant: Bei einem Infektionsfall in einer Klasse sollen Schüler und Lehrer für fünf Tage in Quarantäne geschickt werden und anschließend bei allen Schnelltests durchgeführt werden. Die Tests soll der Bund den Ländern zur Verfügung stellen.

Zudem wollen die Kultusminister künftig einmal in der Woche bundesweite Daten zur Corona-Lage an den Schulen bereitstellen. Das kündigte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an.

Einordnung: Anders als bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr vermutet, gelten Schulen inzwischen nicht mehr als Infektionsbeschleuniger. Das legen verschiedene Studien nahe. Auch der Infektiologe Johannes Hübner bezeichnete im Dlf Schulschließungen als falschen Weg zur Eindämmung der Pandemie. Vielmehr werden inzwischen eher die negativen Folgen für Schülerinnen und Schüler durch Schulschließungen und Unterrichtsaufall betont. Auch deshalb betrachten Bund und Länder die Schließungen von Schulen derzeit als das letzte Mittel, wenn es um Einschränkungen geht.

(picture alliance / imageBROKER / Michael Weber)Maßnahmen gegen Corona - Die Rolle der Schulen im Infektionsgeschehen

Seit dem 2. November gilt der Teil-Lockdown. Anders als im Frühjahr sind Schulen und Kitas dieses Mal nicht geschlossen. Die damalige Annahme, dass Kinder Beschleuniger der Epidemie sind, hat sich so nicht bestätigt.

Mit dem Vorschlag, Eingriffe in den Schulbetrieb an die Inzidenzen in der jeweiligen Region anzupassen, folgen Bundesländer und Kultusminister einem Stufenplan des Robert-Koch-Instituts (RKI). Nach diesem soll die höchste Stufe allerdings schon bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in der Woche greifen – ein Wert der inzwischen in den meisten Landkreisen und Bundesländern überschritten wird, zum Teil um ein Vielfaches.

Welche Maßnahmen sollen weiter gelten?

Reisen: Touristische Übernachtungsangebote sind deutschlandweit untersagt. Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten.

(Imago)Virologe zu Beherbergungsverboten - "Ich halte das für vollkommen realitätsfremd"

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hält Berherbungsverbote und auch das Tragen von Masken im öffentlichen Raum weder für zielführend noch für verhältnismäßig.

Gastronomie: Bars, Clubs, Diskotheken, Cafes, Restaurants und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause.

(imago / Thomas Vonier)Warum die Ansteckungsgefahr in Restaurants schwer zu bewerten ist

Wie groß ist das Risiko tatsächlich, sich in einer gastronomischen Einrichtung zu infizieren? Die Forschung argumentiert nur zögerlich in eine klare Richtung.

Einzelhandel: Einzelhandelsgeschäfte bleiben unter Hygieneauflagen geöffnet. Die Betreiber sollen sicherstellen, dass sich in ihrem Geschäft nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter aufhält.

Wirtschaft: In Industrie, Handwerk und Mittelstand solle sicheres Arbeiten umfassend ermöglicht werden. Die Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter vor Infektionen schützen. Wo immer umsetzbar, soll Heimarbeit ermöglicht werden.

Kultur- und Freizeitangebote: Theater, Opern- und Konzerthäuser dürfen nicht öffnen, gleiches gilt für Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtungen. Auch Bordelle und andere Prostitutionsstätten sind wieder geschlossen.

(dpa / Michael Kappeler)Kulturstaatsministerin ​Grütters: "Kultur darf nicht zum Opfer der Krise werden"

Sie mache sich Sorgen, dass in der Krise die Künstler und Kreativen verloren gehen könnten, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Dlf.

Sport: Freizeit- und Amateursportbetriebe sind ebenso geschlossen wie alle öffentlichen und privaten Sportanlagen, ebenso Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios. Im Profisport sind keine Zuschauer in den Stadien und Hallen zugelassen.

(dpa)Verständnis und Kritik im Sport

Dagmar Freitag (SPD), Vorsitzende des Sport-Ausschusses im Bundestag, sagte dem Dlf, ihr seien keine Veranstaltungen der letzten Wochen bekannt, die sich zu einem Hotspot oder Superspreading-Event entwickelt hätten.

Körperpflege: Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sind geschlossen, medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien sind aber möglich. Friseursalons bleiben - anders als im Frühjahr - aber unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet.

(imago images | Revierfoto)Kekulé - "Wir brauchen ein kontinuierliches Konzept"

Man müsse beim Kampf gegen das Corona-Virus vor allem für einen besseren Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen sorgen, sagte der Virologe Alexander Kekulé im Dlf.

Welche weiteren Änderungen sind vorgesehen?

Die Beschlussvorlage der SPD-regierten Bundesländer sieht vor, dass bei einer Inzidenz von weniger als 35 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner die Länder eigenständig Lockerungen verfügen dürfen. Nach dem 20. Dezember sollen die Maßnahmen im Zweiwochenrhythmus verlängert werden, sofern sich die Lage nicht bessert. Länder mit einer Inzidenz unter 50 sollen dann eigenständig entscheiden können.

Ein ähnliches Vorgehen schlagen offenbar auch die Unionsländer vor. Demnach sollen Länder und Landkreise mit weniger als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen die Möglichkeit bekommen, die Corona-Maßnahmen auszusetzen.

(imago-images/Christian Spicker)"Wir können uns eine weitere Vertagung einfach nicht leisten"

Vom nächsten Bund-Länder-Treffen erhofft sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) "mutige Entscheidungen". Wie viele Freiräume es über Weihnachten gebe, hänge von den Infektionszahlen ab.

Was geschieht mit den Finanzhilfen?

Die Staatshilfen für von Schließung betroffene Unternehmen, Selbstständige und Vereine sollen verlängert werden. Für Bereiche, die absehbar noch über Monate größere Einschränkungen des Geschäftsbetriebs zu erwarten haben, fordern die Länder vom Bund eine Verlängerung der Überbrückungshilfen bis Mitte 2021 - etwa für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, Soloselbstständige und die Reisebranche. Auch Steuerzuschüsse für die gesetzliche Krankenversicherung soll der Bund prüfen.

(picture alliance /dpa /ZB /Matthias Bein)Ökonom spricht von "existenzgefährdender Welle"

Der Ökonom Thomas Straubhaar appelliert dafür, in der Coronakrise mehr Risiken einzugehen, um die Wirtschaft zu stärken. Das würde auch bedeuten, höhere Infektionszahlen in Kauf zu nehmen.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)