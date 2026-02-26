Debatte im Bundestag

Bernd Baumann, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion (dpa)

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Hoppenstedt, warf der AfD moralische Verwahrlosung und Korruption vor. Der SPD-Politiker Fechner sagte, das Ausmaß, in dem Verwandte in Abgeordneten-Büros beschäftigt worden seien, grenze an Clan-Kriminalität. Ähnlich äußerten sich Grüne und Linke.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Baumann, betonte, nach dem jetzigen Abgeordnetengesetz seien alle Beschäftigungsverhältnisse innerhalb seiner Fraktion legal. Er warf zugleich den anderen Parteien vor, ihrerseits Leute auf Versorgungsposten zu setzen. Baumann fügte hinzu, an einer Reform des Abgeordnetengesetzes würde sich seine Partei beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.