Dlf-Musikproduktion: Wiederentdeckung der Komponistin Maria Herz

Der Stille entrissen

Zehn Jahre war die in Köln geborene Komponistin Maria Herz in der Musikszene präsent. 1935 emigriert sie als Jüdin nach England und in die Vereinigten Staaten. Von Zürich aus wirkt ihr Enkel Albert Herz an ihrer Wiederentdeckung, die zu dieser CD-Einspielung führte.