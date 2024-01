Der Zukunftsrat hat seine Reformempfehlungen der Politik übergeben. (IMAGO / epd / Rolf Zöllner)

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll sich reformieren und zukunftsfest gemacht werden - eine Aufgabe, mit der sich die Anstalten selbst oft etwas schwer tun, wie Kritiker finden. Deshalb hat die Medienpolitik - auch in Folge der rbb-Affäre rund um die frühere Intendantin Patricia Schlesinger - im vergangenen Jahr den sogenannten Zukunftsrat gegründet.

Dieses achtköpfige Expertengremium sollte konkrete Reformideen für ARD, ZDF und Deutschlandradio ausarbeiten.

Bei der Präsentation dieser Ideen wurde nun deutlich, worum es dem Rat hauptsächlich geht: Mehrfachstrukturen sollen abgebaut, die Anstalten "agiler" und die Profile der einzelnen Sender geschärft werden - mit einem Fokus aufs Gemeinwohl und das Regionale. Ein erhoffter Effekt dabei: mittelfristige Einsparungen, die zum Absenken des Rundfunkbeitrags führen könnten.

Den vollständigen Bericht des Zukunftsrats können Sie hier nachlesen.

Wie junge Menschen mit dem Programm erreicht werden können, sei eine der Hauptfragen im Hinblick auf Reformen von ARD, ZDF und Deutschlandradio, betonte Julia Jäkel, die frühere Chefin des Verlags Gruner + Jahr und Mitglied des Zukunftsrats, im Gespräch mit @mediasres.

"Die Wettbewerber, mit denen sich der öffentlich-rechtliche Rundunk hier zu kabbeln hat, sind die globalen Plattformen - die Amazons, die Netflixens, die Spotifys. Und du kannst einfach nicht in einem rein koordinierenden Modell zwischen neun oder mehr Anstalten Techologie, die überzeugend ist in genügender Effizienz auf die Straße bringen", so Jäkel.

Deshalb schlägt der Zukunftrat die Gründung einer Tochtergesellschaft für ARD, ZDF und Deutschlandradio vor, um die Digitalisierung und Plattformtechologie der Öffentlich-Rechtlichen voranzutreiben.

Zwar sei das lineare Programm immer noch wichtig, der Zukunftsrat fordere aber, eine Schwerpunktverschiebung in Richtung digitaler Angebote und jüngerer Zielgruppen "entschiedener vorzunehmen, als das heute getan wird - als aber auch die ARD heute überhaupt dazu in der Lage ist".

Zwar seien viele Mitarbeitenden sehr reformwillig, die Strukturen aber vielerorts zu kompliziert, um Dinge schnell und effizient umzusetzen.

Es sei jedoch enorm wichtig, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eilig zu reformieren, so Jäkel. Man müsse die jüngeren Zielgruppen besser mit Inhalten erreichen, "und was den Demokratie- und Gemeinwohlauftrag der öffentlich-rechtlichen angeht, den wir sehr betonen und herausstellen - das muss ich Ihnen nicht schildern, warum das in diesen Zeiten wichtiger ist denn je."