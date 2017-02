Die im Zusammenhang mit einer Obergrenze immer wieder genannte Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr hält Spahn für zu hoch: "Das ist was für Ausnahmejahre, wenn es Krisen um uns herum gibt."

In Deutschland werde bereits mehr Menschen "in sehr großzügiger Art und Weise" geholfen, als in vielen anderen Ländern Europas, so Spahn. "Wir leisten Großartiges". Aber dazu gehöre auch, dass es für diejenigen, die das Land wieder verlassen müssen, schnelle Verfahren gebe, um "ehrliche Signale" zu senden.

"Stärker in den Wahlkampfmodus kommen"

Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl im September rief Spahn seine Partei dazu auf, sich schärfer von den politischen Konkurrenten abzugrenzen. "Die Menschen wollen eine Wahl haben, wenn sie zur Wahl gehen, eine tatsächliche Auswahl". Wenn die großen Parteien die politische Auseinandersetzung wieder zu einem spannenden Rennen machten, würden dadurch auch die "Spalter" wieder kleiner.

Es komme jetzt darauf an, stärker in den Wahlkampfmodus zu kommen. Die CDU müsse lernen, wieder anders Wahlkampf zu führen. Die Partei werde anders als vor vier Jahren massive Angriffe von links und rechts auf den Marktplätzen und an den Ständen erleben. Der kommende Wahlkampf werde emotional sein wie lange nicht, sagte Spahn voraus.

Spahn verteidigte zugleich die Kritik aus seiner Partei am SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Dem ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments sei die kommunistische Regierung in Athen immer näher gewesen als der deutsche Steuerzahler, sagte Spahn. Die SPD müsse es sich gefallen lassen, dass man bei einem Kanzlerkandidaten genauer hinschaue.

