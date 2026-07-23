Waldbrand an der Atlantikküste. (AFP / ROMAIN PERROCHEAU)

Es seien heute früh Campingplätze und eine Freizeitanlage im Norden von Cap Ferret geräumt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Der Brand war gestern in der Nähe des Beckens von Arcachon ausgebrochen, seither seien rund 20 Quadratkilometer Land verbrannt. Nach Angaben von Innenminister Nuñez wurden in Frankreich seit Jahresbeginn mehr als 12.500 Waldbrände registriert.

In Süd- und Westeuropa sind derzeit mehrere tausend Kräfte gegen das Feuer im Einsatz. Betroffen sind neben Spanien auch die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien sowie die Region Kalabrien.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.