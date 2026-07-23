Frankreich
12.000 Menschen wegen Waldbrands in Touristenregion bei Bordeaux in Sicherheit gebracht

In Frankreich sind wegen Waldbränden in der Nähe von Bordeaux 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

    Das Foto zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr bei einem Waldbrand in Südwestfrankreich bei Le Porge.
    Waldbrand an der Atlantikküste. (AFP / ROMAIN PERROCHEAU)
    Es seien heute früh Campingplätze und eine Freizeitanlage im Norden von Cap Ferret geräumt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Der Brand war gestern in der Nähe des Beckens von Arcachon ausgebrochen, seither seien rund 20 Quadratkilometer Land verbrannt. Nach Angaben von Innenminister Nuñez wurden in Frankreich seit Jahresbeginn mehr als 12.500 Waldbrände registriert.
    In Süd- und Westeuropa sind derzeit mehrere tausend Kräfte gegen das Feuer im Einsatz. Betroffen sind neben Spanien auch die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien sowie die Region Kalabrien.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

    Mehr zum Thema Klimawandel