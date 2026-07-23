Waldbrand an der Atlantikküste. (AFP / ROMAIN PERROCHEAU)

Es seien unter anderem Campingplätze und eine Freizeitanlage im Norden von Cap Ferret geräumt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Der jüngste Brand war gestern in der Nähe des Beckens von Arcachon ausgebrochen, seither sind nach offiziellen Angaben rund 20 Quadratkilometer Land verbrannt. Innenminister Nuñez erklärte, in Frankreich seien seit Jahresbeginn mehr als 12.500 Waldbrände registriert worden.

In Süd- und Westeuropa sind derzeit mehrere tausend Kräfte gegen das Feuer im Einsatz. Betroffen sind neben Spanien auch die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien sowie die Region Kalabrien.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.