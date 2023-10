Benjamin Lackner Quartett bei der JazzBaltica 2023

Musikliste:



1. Where Do We Go From Here

2. Circular Confidence

3. Hung Up On That Ghost

4. Last Decade

5. Remember This

6. Open Minds Lost

5. My People

6. Cachuma



Benjamin Lackner - Klavier, Komposition

Mathias – Gitarre, Elektronik

Jérôme Regard - Bass

Matthieu Chazrenc - Schlagzeug