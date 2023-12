Schaffhauser Jazzfestival 2023

Bureau Bureau

Sonia Loenne - Gesang, Klavier, Vibraphon

Michael Cina - Schlagzeug



4Art Quartett

Marlies Debacker - Klavier

Judith Wegmann - Klavier

Nicolas Wolf - Schlagzeug

Lucas Briner - Schlagzeug



Musikliste:



1. Money, Power & Greed (Bureau Bureau)

2. Money, I Crave Desire (Bureau Bureau)

3. Goodbye, Pork Pie Hat (Charles Mingus, Arr. Bureau Bureau)

4. You Is A Plural (Bureau Bureau)

5. Between The Lines – Part 1 (4Art Quartett)

6. Between The Lines – Part 2 (4Art Quartett)

5. Between The Lines – Part 3 (4Art Quartett)