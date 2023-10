Pianist Rudolf Buchbinder beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Die Konzerte sind „vergrößerte Kammermusik“. So bezeichnet Buchbinder das Musizieren, wenn er in der Doppelrolle als Klaviersolist und Dirigent in Erscheinung tritt.

Buchbinder und die Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin genossen dieses Zusammenspiel auf Augenhöhe hörbar.

Joseph Haydn

Konzert für Klavier und Orchester D-Dur, Hob XVIII:11



Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester c-Moll, KV 491



Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll, op. 37



Rudolf Buchbinder, Klavier und Leitung

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Konzert für Klavier und Orchester D-Dur, Hob XVIII:11Konzert für Klavier und Orchester c-Moll, KV 491Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll, op. 37Rudolf Buchbinder, Klavier und Leitung

Aufnahme vom 24.9.2023 aus dem Konzerthaus Berlin