Bundestagswahl 2025

Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen. Die soziale Lage in der Bundesrepublik ist auch ein Thema in den Wahlprogrammen der Parteien für die Bundestagswahl. Besonders gegensätzlich sind die politischen Positionen zum Thema Bürgergeld. Aber auch bei der Armutsbekämpfung und der Frage, was für bezahlbares Wohnen getan werden soll, geben die Parteien unterschiedliche Antworten.

Die Sozialdemokraten betonen in ihrem Wahlprogramm, das von der SPD-geführten Bundesregierung eingeführte Bürgergeld sei eine „steuerfinanzierte Grundsicherung“ und grenzt es vom bedingungslosen Grundeinkommen ab. Deswegen werde von Bürgergeld-Empfängern „zu Recht Mitwirkung“ eingefordert. „An diesem Prinzip des Forderns halten wir fest“, so die SPD. Ziel des Bürgergelds sei es, Menschen mithilfe von Qualifizierung und Weiterbildung „zu unterstützen, die eigene Hilfebedürftigkeit zu beenden“. Die Jobcenter sollen personell und finanziell so ausgestattet werden, „dass sie eine individuelle und engmaschige Beratung sicherstellen können“.

Zur Bekämpfung der Armut verspricht die Partei ein Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut. Familien – insbesondere auch Alleinerziehende - mit niedrigen Arbeitslöhnen soll mit einer Kombination aus Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld geholfen werden, damit sie künftig nicht mehr Bürgergeld angewiesen sind.

Frauen sollen laut SPD-Wahlprogramm besser vor Altersarmut geschützt werden. So wollen die Sozialdemokraten die Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten in der Rente ausbauen und „eine faire Absicherung für alle Lebensphasen“ schaffen. Die Rede ist von "kostengünstigen und transparenten Altersvorsorgemodellen".

Den Mangel an bezahlbarem Wohnraum will die SPD unter anderem mit einer Investitionsoffensive überwinden. Wohnungslosigkeit soll bis 2030 abgeschafft werden. Die Mietpreisbremse will die SPD ohne Enddatum verlängern. Studierende und Azubis sollen künftig für ein WG-Zimmer „möglichst“ nicht mehr als 400 Euro zahlen.

Die Union will das Bürgergeld abschaffen und durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Kanzlerkandidat Friedrich Merz machte deutlich, dass dabei Geld eingespart werden soll. „Wenn jemand grundsätzlich nicht bereit ist, Arbeit anzunehmen, muss der Staat davon ausgehen, dass er nicht bedürftig ist. Dann muss die Grundsicherung komplett gestrichen werden“, heißt es im Wahlprogramm von CDU und CSU. Die Union sieht einen „großangelegten Sozialleistungsmissbrauch, im Inland und von im Ausland lebenden Menschen“. Dies müsse beendet werden. 2022 hatten CDU und CSU dem Kompromiss zur Einführung des Bürgergelds noch zugestimmt.

Die Union plant, die Hinzuverdienstgrenzen für Empfänger der neuen Grundsicherung zu reformieren, um den Anreiz zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen. Ab dem ersten Tag in der Grundsicherung soll eine Vermögensprüfung stattfinden, wobei das Schonvermögen in Zukunft von der Zahl der Arbeitsjahre abhängen soll.

Alleinerziehende will die Union finanziell unterstützen. Sie seien besonders armutsgefährdet, „selbst, wenn sie arbeiten“. Deshalb planen CDU und CSU eine Erhöhung des steuerlichen Entlastungsbetrags.

Die Mieten sind nach Ansicht der Union für viele Menschen zu hoch. Das Bauen sei unerschwinglich geworden. „Um den Markt zu entspannen, hilft nur mehr Angebot. Wir brauchen mehr neue Häuser und Wohnungen, schneller und günstiger“, so die Union. Dazu sollen die Baukosten durch „niedrigere, sinnvolle Standards“ gesenkt werden. Außerdem wollen CDU und CSU Bürokratie abbauen, die Digitalisierung vorantreiben und die Bau-Förderung neu ausrichten..

Die Bündnisgrünen bekennen sich in ihrem Programmentwurf ausdrücklich dazu, Hartz IV „überwunden“ und durch das Bürgergeld ersetzt zu haben. Das Bürgergeld schütze vor Armut und ermögliche die gesellschaftliche Teilhabe. Dennoch soll es Änderungen bei der Sozialleistung geben: Mehr Bürgergeldbezieherinnen und -bezieher sollen „in Arbeit“ gebracht werden. Steuergutschriften sollen dazu führen, „die Arbeitsanreize im Bürgergeldsystem zu erhöhen“.

„Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist armutsgefährdet“, heißt es im Wahlprogramm. Um dagegen vorzugehen, kündigen die Grünen erneut eine Kindergrundsicherung an – ein Streitthema der gescheiterten Ampelkoalition. Auf der anderen Seite will die Partei Altersarmut vermeiden, indem die Grundrente in eine „Garantierente“ umgewandelt wird, die nach 30 Versicherungsjahren greift. So sollen mehr Menschen als bisher einbezogen und finanziell besserstellt werden.

Allgemein versprechen die Grünen, das Leben bezahlbarer zu machen. Ein Vorhaben dabei ist die Verlängerung der Mietpreisbremse. Künftig sollen dabei Schlupflöcher geschlossen werden – zum Beispiel, „wenn Wohnungen nicht zu fairen Preisen, sondern überteuert als möblierte Wohnung oder Ferienwohnung angeboten werden“.

Das von ihr in der Regierung miteingeführte Bürgergeld wollen die Liberalen in der nächsten Legislaturperiode „grundlegend reformieren“. Die Zumutbarkeitsregeln will die FDP verschärfen, so „dass auch längere Pendelstrecken und Umzüge für Personen ohne Kinder und ohne pflegebedürftige Angehörige zumutbar sind“. Zusätzlich plant die FDP, „Arbeitsgelegenheiten für Totalverweigerer“ zu schaffen und den Regelsatz des Bürgergelds „abzusenken“.

Zur Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen strebt die FDP an, dass Paare bei Unterbrechungen der Erwerbsarbeit aufgrund von Carearbeit „standardisiert die Möglichkeit des Rentenpunkte-Splittings“ erhalten.

Die Mietpreisbremse ist nach Ansicht der FDP „nachweislich eine Investitionsbremse“. Deshalb soll sie auslaufen. Der Neubau von Wohnungen soll angekurbelt werden, indem der Staat etwas gegen „die staatliche Regulierungsspirale im Mietmarkt“ tut. Einen bundesweiten Mietendeckel lehnen die Freidemokraten ab. Bedürftige sollen mit Wohngeld unterstützt werden. Bürger- und Wohngeld sollen „in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle“ zusammengefasst werden.

Von einer „Masseneinwanderung in den Bürgergeld-Bezug“ ist im AfD-Wahlprogrammentwurf die Rede. Fehlentwicklungen sollen durch eine „grundlegende Reform“ des Bürgergeldes behoben werden. Zwei der erwähnten Maßnahmen: Erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, die nach sechs Monaten noch im Leistungsbezug sind, will die AfD „zu gemeinnütziger Arbeit heranziehen“. Ukrainische Kriegsflüchtlinge will die Partei „unter Beibehaltung ihrer Arbeitsmöglichkeiten“ aus dem Bürgergeld wieder ausgliedern und im Leistungsbezug den Asylbewerbern gleichstellen, was Kürzungen zur Folge hätte.

Außerdem fordert die AfD, dass eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ohne „aufstockende“ Sozialleistungen von mindestens fünf Jahren in Deutschland künftig Voraussetzung für „den Bürgergeld-Bezug ausländischer Staatsangehöriger“ werden soll.

Beim Thema Wohnen will die AfD einkommensschwache Mieter vermehrt mit Wohngeld unterstützen, „wodurch eine soziale Durchmischung gewährleistet“ werde. Reicht das Wohngeld nicht aus, um die Miete zu bezahlen, will die Partei, dass betroffene Bürger zusätzlich ein kommunales Wohngeld erhalten.

Die Linke will das Bürgergeld zu einer „sanktionsfreien Mindestsicherung“ umbauen. Anspruch hätten dem Vorschlag zufolge „alle, die kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen haben“. Bei der Höhe der Sozialleistung will sich die Partei an der sogenannten Armutsgefährdungsgrenze orientieren. „Eine alleinlebende Person würde demnach gegenwärtig rund 1.400 Euro monatlich bekommen (inkl. Miete und sonstige Wohnkosten; in Regionen mit hohen Mieten entsprechend mehr)“, so Die Linke.

Die Partei will außerdem eine Kindergrundsicherung einführen, von der alle Kinder und Jugendlichen profitieren sollen. Teil davon soll ein Kindergeld für alle Kinder in Höhe von 379 Euro monatlich sein. Für Kinder, die in Armut leben, soll es einen Zuschlag von bis zu 353 Euro geben.

Die Linke ist für einen bundesweiten Mietendeckel. Die Mieten sollen sechs Jahre lang nicht erhöht werden dürfen. „Danach soll es harte Obergrenzen für Mieterhöhungen geben. In Städten mit besonders schlimmem Wohnungsmangel müssen hohe Mieten sofort gesenkt werden.“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schlägt in seinem Wahlprogramm zur Bundestagswahl vor, das Bürgergeld durch „eine leistungsstarke und leistungsgerechte Arbeitslosenversicherung und eine faire Grundsicherung“ zu ersetzen. Um das Abrutschen in die Grundsicherung zu verhindern, sollen Menschen, die lange in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, „so lange 60 Prozent ihres letzten Nettogehalts erhalten, bis ihnen eine zumutbare Beschäftigung angeboten wird oder sie eigenständig eine gefunden haben“. Den Missbrauch von Sozialleistungen, etwa Bürgergeldbezug bei gleichzeitiger Schwarzarbeit, soll durch mehr Kontrollen verhindert werden.

Kinderarmut ist laut BSW immer auch Elternarmut. Armut lasse sich „nur durch höhere Löhne und eine bessere soziale Absicherung im Falle von Krankheit und Arbeitslosigkeit bekämpfen“.

Beim Thema Wohnen schlägt das BSW vor, in allen Regionen, in denen es nicht mehr möglich ist, sich mit einem „normalen Einkommen“ adäquaten Wohnraum zu leisten, die Mieten bis zum Ende des Jahrzehnts einzufrieren. Kosten für Sanierungen sollen nach Meinung des Bündnisses die Vermieter tragen.

