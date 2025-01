Die Steuerpolitik ist ein zentrales Thema in den Programmen und Programmentwürfen zur Bundestagswahl am 23. Februar . Die Union plant milliardenschwere Entlastungen für Bürger und Unternehmen, steht aber wegen fehlender Gegenfinanzierung in der Kritik. SPD und Grüne wollen in erster Linie kleinere Einkommen entlasten und Vermögen stärker besteuern, etwa durch eine Milliardärssteuer. Die Linke will die Steuer für Grundnahrungsmittel auf null senken. FDP und Union setzen sich für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ein. Die AfD fordert die Abschaffung der CO₂-Abgaben. Ein Überblick über die Pläne in der Steuerpolitik