Förderkonzept

Bundesumweltminister Carsten Schneider (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Wie der SPD-Politiker mitteilte, haben private Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von maximal 80.000 Euro Anspruch auf die Förderung. Pro Kind erhöht sich diese Grenze um 5.000 Euro auf maximal 90.000 Euro. Je nach Einkommen, Fahrzeugtyp und Familiengröße sind Zuschüsse zwischen 1.500 und 6.000 Euro möglich.

Gefördert werden - rückwirkend zum 1. Januar - nicht nur der Kauf, sondern auch das Leasing von Neuwagen mit Elektroantrieb. Für das Programm stehen drei Milliarden Euro bereit.

Minister Schneider sagte, das Programm solle den Klimaschutz, die heimische Autoindustrie sowie Menschen unterstützen, die sich bislang kein Auto mit Elektroantrieb leisten konnten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.