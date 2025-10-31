Jesper Munk & Band

Jesper Munk – Sänger, Gitarrist und Grenzgänger zwischen Blues, Indie und Soul, mit einer Stimme voller Reife und Rauheit. (IMAGO / Peter Schickert)

Jesper Munk, Sohn einer dänischen Mutter und eines deutschen Profimusikers, begann seine Karriere auf den Straßen des Münchner Glockenbachviertels. 2013 erschien sein Debütalbum – eine Mischung aus bluesgetränktem Indie-Rock, eingängigen Melodien und nachdenklichen Texten, gesungen mit einer Stimme, die weit älter klingt als ihre Jahre.

Mehr als nur Blues

Bereits 2015 folgte das zweite Album, begleitet von einer Deutschlandtournee. Längst hat sich Munk von der reinen Blues-Schublade gelöst. Doch das Charisma seiner Auftritte und die emotionale Tiefe seiner frühen Songs prägen ihn bis heute – als Musiker zwischen den Welten.