Jesper Munk & Band
Poet mit Reibeisenstimme

Jesper Munk wurde anfangs ins Bluesfach gesteckt, was aber nie recht passte: sein Sound ist weitläufiger. Der Wahl-Berliner machte Indie-Rock, Punk, Soul, spielte mit dem Film-Orchester Babelsberg. Dennoch packt diese zehn Jahre alte Aufnahme.

Am Mikrofon: Tim Schauen |
Wir sehen den Musiker Jesper Munk wie er gerade auf der Bühne steht, singt und Gitarre spielt.
Jesper Munk – Sänger, Gitarrist und Grenzgänger zwischen Blues, Indie und Soul, mit einer Stimme voller Reife und Rauheit. (IMAGO / Peter Schickert)
Jesper Munk, Sohn einer dänischen Mutter und eines deutschen Profimusikers, begann seine Karriere auf den Straßen des Münchner Glockenbachviertels. 2013 erschien sein Debütalbum – eine Mischung aus bluesgetränktem Indie-Rock, eingängigen Melodien und nachdenklichen Texten, gesungen mit einer Stimme, die weit älter klingt als ihre Jahre.

Mehr als nur Blues

Bereits 2015 folgte das zweite Album, begleitet von einer Deutschlandtournee. Längst hat sich Munk von der reinen Blues-Schublade gelöst. Doch das Charisma seiner Auftritte und die emotionale Tiefe seiner frühen Songs prägen ihn bis heute – als Musiker zwischen den Welten.
Jesper Munk & Band
Aufnahme vom 19.4.2015 aus dem „Stadtgarten“, Köln

Mehr zum Thema