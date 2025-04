Brachte sein Soloprojekt delving mit Band auf die Bühne: Nick DiSalvo (r.) (Kamil Parzychowski)

Was hat dieser Mann für Musikwelten im Kopf? Der US-amerikanische Wahl-Berliner Nick DiSalvo hat 2021 während der Corona-Pandemie unter dem Projekt-Namen delving ein Solo-Album veröffentlicht, zu dessen Titel ihn ein Brunnen in seinem Berliner Kiez inspirierte: „Hirschbrunnen“.

Moogs-Magie und Arpeggio-Kaskaden

2024 folgte „All paths diverge“, und Ende des Jahres ging DiSalvo – da er auf Bühne nun mal nicht alle Instrumente gleichzeitig spielen kann – mit seinem Elder-Kollegen Michael Risberg (Gitarre), Ingwer Boysen (Bass) und Schlagzeuger Uno Bruniusson auf Tour.

So entstanden diese psychedelischen, krautigen Stoner-Rock-Sounds, die Nick DiSalvo schon so lange mit sich herumträgt, also live: Das Publikum ließ sich von fuzzigen Gitarren-Melodien, Arpeggio-Kaskaden, Moogs-Magie in den so wunderbar entspannten und oft überraschenden delving-Kosmos davontragen.