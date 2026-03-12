Erste Stellungnahme des neuen Obersten Führers
Chamenei: Iran schreckt nicht vor Rache für seine Märtyrer zurück

Der neue Oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hat eine Fortsetzung des Kampfes gegen die USA und Israel angekündigt.

    Ein Mann mit schwarzem Turban läuft neben anderen Männern. Er trägt eine Brille und einen grauen Bart.
    Modschtaba Chamenei ist der Sohn des getöteten Ayatollah Ali Chamenei (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)
    Der Iran werde nicht davor zurückschrecken, Rache für den Tod seiner "Märtyrer" zu nehmen, heißt es in einer im Staatsfernsehen von einem Sprecher verlesenen Erklärung. Es war die erste offizielle Stellungnahme Chameneis seit seiner Wahl zum neuen Obersten Führer. Er kündigte an, dass die Schließung der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus als Druckmittel fortgesetzt werde. Chamenei forderte außerdem die Schließung aller US-Militärstützpunkte in der Region.
