Erste Stellungnahme des neuen Obersten Führers

Modschtaba Chamenei ist der Sohn des getöteten Ayatollah Ali Chamenei (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Der Iran werde nicht davor zurückschrecken, Rache für den Tod seiner "Märtyrer" zu nehmen, heißt es in einer im Staatsfernsehen von einem Sprecher verlesenen Erklärung. Es war die erste offizielle Stellungnahme Chameneis seit seiner Wahl zum neuen Obersten Führer. Er kündigte an, dass die Schließung der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus als Druckmittel fortgesetzt werde. Chamenei forderte außerdem die Schließung aller US-Militärstützpunkte in der Region.

