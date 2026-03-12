Erste Stellungnahme des neuen Obersten Führers

Modschtaba Chamenei ist der Sohn des getöteten Ayatollah Ali Chamenei (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

In der ersten Erklärung seit seiner Ernennung nannte Chamenei die Stilllegung der Schifffahrt in der für den Ölhandel wichtigen Meerenge ein entscheidendes Druckmittel. Der iranische Führer trat nicht selbst vor die Kameras, sondern ließ die Stellungnahme von einem Sprecher verlesen.

Chamenei kündigte Vergeltung für die im Krieg getöteten Iraner an. Die Angriffe auf israelische und US-Ziele würden fortgesetzt, ebenso werde man weiterhin arabische Golfstaaten beschießen. Chamenei forderte die Schließung aller US-Stützpunkte in der Region.

Modschtaba Chamenei ‌war am Montag ‌zum neuen Obersten Führer gewählt worden und trat damit die Nachfolge seines Vaters an, der ​bereits zu Kriegsbeginn bei einem Angriff getötet wurde.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.