Das Euroradio Jazz Orchestra 2023

János Löber wurde 2023 vom Deutschlandfunk ins Euroradio Jazz Orchestra entsendet und spielt in diesem Jahr mit. (Edvardas Blaževič / LRT)

Als Komponisten und Bandleader hatte der litauische Sender LRT den aus Vilnius stammenden Posaunisten Jievaras Jasinskis beauftragt, der im Jahr 2018 noch selbst Mitglied des Euroradio Jazz Orchestra (EJO) war.

18 junge Musikerinnen und Musiker aus 15 Ländern

Für die diesjährige Ausgabe komponierte er die Suite „P(i)e(a)ce of Vilnius“, die auf den Zahlen 1-3-2-3 basiert und aus denen er das Hauptmotiv, Harmonien und Ryhthmen abgeleitet hat. Sie stehen für das Gründungsjahr der litauischen Hauptstadt, die 2023 ihr 700-jähriges Jubiläum feiert.

In seiner Komposition verbindet Jasinskis Einflüsse der Minimal Music mit treibenden Grooves, mit mal druckvollen, mal impressionistischen Ensemblepassagen und viel Raum für Improvisation. So hatten sämtliche der beteiligten Musikerinnen und Musiker die Gelegenheit, beim Konzert ihre solistischen Qualitäten unter Beweis zu stellen. Darunter auch die beiden deutschen Kandidaten Carlotta Armbuster an der Posaune und der Trompeter János Löber.