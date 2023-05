Norwegische Band Maldito

Die Band Maldito: Bassist Jon Olav Alstadt, Gitarrist Bendik Brevik, Sänger und Gitarrist Vegard Ring und Schlagzeuger Gard Rognskog (v.l.n.r.) (Kristoffer Skogheim)

Die vier Norweger der Band Maldito stammen aus Trondheim oder aus der Nähe von Trondheim. Sie kannten einander vom Sehen – doch zur Band wurden sie erst, als sie sich zum Studium beim „Liverpool Institute for Performing Arts” trafen und in einer WG zusammen wohnten. 2021 erschien das Maldito-Debüt mit dem Titel „Heartlands”, der Album-Nachfolger entsteht gerade. Beim Besuch im Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln Anfang Februar beeindruckte die Band mit ihrem eigenständigen Sound, trotz der so klassischen Besetzung:

Gard Rognskog, Schlagzeug

Jon Olav Alstad, Bass

Bendik Brevik, Gitarre

Vegard Ring, Gitarre und Gesang