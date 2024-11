Konzert Bluesfestival: Schöppingen: The Cinelli Brothers

The Cinelli Brothers gründeten mit zwei weiteren Musikern 2017 in London ihre Band. (Ania Marie Polewiak)

Diese Band ist eine Sensation: Wegen der individuellen Fähigkeiten der einzelnen Protagonisten, vor allem aber wegen dem, was The Cinelli Brothers auf die Bühnen bringen.

Voll internationale

Die italienischen Brüder Marco (Gitarre/Gesang) und Alessandro Cinelli (Schlagzeug) verwischen zusammen mit dem Engländer Tom Julian-Jones (Gitarre, Harmonika) und dem Franzosen Stephen Giry (Bass) die Grenzen von Blues, Soul und R&B.

Sie spielen dabei jedoch nie strikt innerhalb fester Genregrenzen und vor allem mischen sie einerseits die Bandstruktur auf, wenn sie während ihrer Shows munter die Instrumente wechseln, andererseits reißen die Vier mit großer musikalischer Handwerkskunst und unterhaltsamer Energie in clever durchgestylten Revues ihr Publikum mit.

Preis-Regen

So gewannen The Cinelli Brothers die britische Blueschallenge und wurden 2023 beim internationalen Wettbewerb in Memphis sensationell Zweite. Wer sie schon einmal live gesehen hatte, war davon weniger überrascht.

Hier der Konzertmitschnitt vom 18.5.2024 beim Bluesfestival Schöppingen.