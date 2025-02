D.K. Harrell : „Ich sage, wenn du spielst oder singst, tue es so, als wäre es das letzte Mal.“ Mit dieser Unbedingtheit, gepaart mit einem Feeling für Entertainment und Coolness betritt er jedes Mal die Bühne. (kromeart.com / Kyle Rome)

Timing ist alles: Um 9:59 Uhr morgens war eine Handvoll Musiker in der kleinen Kölner Straße am Rhein zu sehen, denn um Zehn war man in den „Riverside Studios“ verabredet. Dort nahm die Band um den 1998 geborenen Sänger und Gitarristen D.K. Harrel eine Session exklusiv für „On Stage“ auf: Blues und etwas Soul, ein Sextett mit Schlagzeug, Bass, Keyboards Trompete und Saxofon – und einem Frontmann, der optisch und in Gesangsphrasierung und Gitarrenton an B.B. King erinnert.

Über den Film zur Musik

Harrell probierte im Alter von 11 Jahren das erste Mal eine Mundharmonika aus, weil er einen neuen Filmhelden für sich gefunden hatte: im Film Cadillac Records sah er die Darstellung des Bluesmanns Little Walter.

Ein paar Jahre später lernte er Gitarre und begann, sich mit den Bluesstilen von John Lee Hooker und Muddy Waters auseinanderzusetzen. Frustriert darüber, dass er nicht so geschickt Slide spielen konnte wie Waters, entdeckte er die Musik von B.B. King.

Gute Neuigkeiten für die Band

Mitten in der Aufnahme wandte sich Harrel an seine Band und sagte, er habe eine Mittteilung zu machen: Die D.K. Harrel Blues Band sei ab sofort beim Label Alligator unter Vertrag. Es folgte kurzes verblüfftes Schweigen, dann Jubel. Als noch junge Band bei einem der wichtigsten internationalen Blues-Labels unter Vertrag zu sein, ist ein großer Erfolg. Und: Timing ist alles!

D.K. Harrel Blues Band (USA)

Aufnahme vom 10.7.2024 aus den „Riverside Studios“, Köln