Diskussion über aktuelle Klassik-Alben

Die besprochenen Alben:



In the Shadows

Michael Spyres, Tenor /Baritenor

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

Label: Erato



The Golden Hour

Lucile Boulanger, Gambe

Pierre Simon, Violine

Olivier Fortin, Cembalo

Label: alpha classics



Made in Europe

Robin Neck, Tenor

Doriana Tchakarova, Klavier

Label: hännsler classics



Richard Strauss: Vier letzte Lieder

Asmik Grigorian, Sopran

Markus Hinterhäuser, Klavier

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, Dirigent



Famous Opera Scenes

Nikolai Lugansky. Klavier

Label: harmonia mundi



Louise Bertin: „Fausto“

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, Leitung

Karine Deshayes, Fausto

Karin‘a Gauvin, Margarita

Ante Jerkunica, Mefistofeles

Label: Palazetto Bru Zane