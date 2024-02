Festival "Frau*Musica Nova" 2023 in Köln

Weiblich, zukunftsweisend, stark

Unter dem Motto "Beyond Leadership" reflektierte das Kölner Festival „Frau Musica Nova“ Führungsrollen in der Welt der Musik. Konzert-Highlights waren die Auftritte des Ensembles scope und von Annie Bloch & The Mechanisms of Dependence.