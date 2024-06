Kommt in Brandenburg nicht sympatisch rüber: Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Stimmabgabe in der Landeshauptstadt Potsdam. (picture alliance / photothek.de / Janine Schmitz)

Neben der EU-Wahl fanden am 9. Juni auch Kommunalwahlen in acht Bundesländern statt: in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zudem wurde in Thüringen in Stichwahlen über zahlreiche Landräte und Oberbürgermeister entschieden.

Dabei zeigt sich: Im Osten Deutschlands verzeichnet die AfD große Erfolge. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wurde sie stärkste Kraft. Nach bisherigen Auszählungen erhielt die Partei auch in Sachsen die meisten Stimmen. Eine Schlappe gab es für sie bei den Stichwahlen in Thüringen. In keinem der neun Landkreise, in denen AfD-Kandidaten den zweiten Wahlgang erreicht hatten, reichte es für einen Sieg.

„Wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus in West- und in Ostdeutschland“, sagt die Politologin Heike Radvan. Doch es gebe Unterschieden bei Einstellungen und Wahlverhalten, bei der Dominanz rechter Gewalt, aber auch der Mobilisierungsfähigkeit rechter Parteien und Gruppierungen über Wahlen hinaus.

Die Unterschiede zeigen sich unter anderem bei zwei „Transformationsländern“: dem Saarland und Brandenburg.

Insgesamt waren bei den Kommunalwahlen rund 22,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen abzustimmen. Als ein besonderer Stimmungstest galten sie in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Dort stehen im September Landtagswahlen an.

Brandenburg

Erstmals hat die AfD die Kommunalwahlen in Brandenburg gewonnen: Sie kommt nach Auszählung aller Wahlbezirke auf 25,7 Prozent der Stimmen. Das sind 9,8 Prozentpunkte mehr im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.

Auf den weiteren Plätzen folgen die CDU mit 19,3 Prozent und die SPD mit 16,6 Prozent. Die Linke verzeichnet 7,8 Prozent und büßt damit deutlich ein. Die Grünen kommen auf 6,7 Prozent und die Freien Wähler auf 7,4 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) trat nicht unter diesem Namen zur Kommunalwahl an, sondern lokal mit anderen Bündnissen.

Mecklenburg-Vorpommern

Auch hier ist die AfD Gewinnerin: Nach dem vorläufigen Ergebnis holt die Partei bei den Wahlen der Kreistage, der Stadtvertretung Schwerin und der Bürgerschaft Rostock 25,6 Prozent der Stimmen. Die CDU kommt auf 24 Prozent. Drittstärkste Kraft wurde die SPD mit 12,7 Prozent, gefolgt von der Linken mit 8,8 Prozent. Die Grünen holten 5,5 Prozent, die FDP 2,8 Prozent.

Sachsen

In Sachsen lief die Auszählung der Kommunalwahlen am Montag noch. Auch dort deutet sich ein Sieg der AfD an. Die Partei liegt in den bisher ausgezählten Kreistagen fast überall vor der CDU. In Dresden und Chemnitz wird sie stärkste Stadtratsfraktion.

In Sachsen stuft der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem ein. Leichte Verluste deuten sich bei der SPD an, Einbrüche erleben dagegen Die Linke und vor allem die Grünen. Wobei Letztere ohnehin in Sachsen schwach sind.

Sachsen-Anhalt

Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke verzeichnet die AfD auch in Sachsen-Anhalt deutliche Stimmgewinne: Sie kommt auf 28,1 Prozent. Der Verfassungsschutz beobachtet die Partei, sie gilt als gesichert rechtsextrem. Die CDU erhält 26,7 Prozent, gefolgt von der SPD mit 11,9 Prozent. die Linkspartei verzeichnet 8,3 Prozent, die Grünen 4,5 Prozent und die FDP 3,4 Prozent.

Thüringen

Nach der Kommunalwahl in Thüringen im Mai, aus der die AfD mit knapp 26 Prozent als zweitstärkste Kraft vor der CDU mit gut 27 Prozent hervorgegangen war, standen Stichwahlen an. Neun AfD-Kandidaten gingen in 15 Abstimmungen, sie hatten keinen Erfolg. In vielen Landkreisen gewannen CDU-Kandidaten. In Thüringen ist die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Baden-Württemberg

Hier gewinnt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis die CDU mit 32 Prozent der Stimmen, die AfD wird mit knapp 15 Prozent zweitstärkste Kraft vor den Grünen mit knapp 14 Prozent.

Hamburg

Hier wird noch ausgezählt.

Rheinland-Pfalz

Hier liegen die Ergebnisse ebenfalls noch nicht vor.

Saarland

Die CDU gewinnt das Saarland klar. Die Christdemokraten kommen bei der Wahl der sechs Kreistage auf 34,4 Prozent und landen damit vor den im Land regierenden Sozialdemokraten, sie erhalten 29,9 Prozent. Auf dem dritten Platz landet die AfD mit 10,4 Prozent, gefolgt von denen Grünen mit 7,3 Prozent. Die Linke holt 4,1 Prozent. Das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) holt 3,6 Prozent der Stimmen. Die FDP kommt auf 3,9 Prozent.

Es sind zwei Länder der Transformation: das Saarland und Brandenburg. In beiden Ländern fielen die Wahlergebnisse höchst unterschiedlich aus.

Im Saarland veränderten CDU und SPD ihre Ergebnisse im Vergleich zu 2019 kaum. Politikwissenschaftler Georg Wenzelburger von der Universität des Saarlandes sagt, das Bundesland verfüge über viel „Sozialkapital“. Man engagiere sich zum Beispiel stark in Vereinen und habe ein „starkes Gefühl“ dafür, miteinander solidarisch die Dinge zu bewegen. Sozialkapital bedeute auch, dass man in Parteien verankert sei und nicht so schnell wechsele. Ein bundespolitischer Denkzettel war es hier jedenfalls nicht.

Ministerpräsidentin Rehlinger positiv wahrgenommen

Es gibt zwar Herausforderungen in der Industriepolitik und beim ökologischen Umbau des Saarlandes. Doch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird offenbar positiv wahrgenommen.

Die Landesregierung konnte vor der Kommunalwahl einen Ansiedlungserfolg vermelden: Auf dem Gelände des Autokonzerns Ford, der sein Werk in Saarlouis 2025 schließen wird, will ein baden-württembergisches Pharma-Dienstleistungsunternehmen ein großes Werk bauen.

Kommunalpolitik ist im Saarland stark davon geprägt, dass es keine Millionenstädte gibt, betont Politologe Wenzelburger. Dort sei das politische Klima oftmals aufgeheizter. In den kleineren Städten werde häufiger auf die Kandidaten geachtet.

Doch gewinnt auch die AfD im Saarland hinzu. Gerade in einer Stadt wie Neunkirchen, in der es stark um Strukturwandel geht, kam die Partei auf mehr als 20 Prozent. In der ehemaligen Kohle- und Stahlstadt konnte die AfD also offenbar von Unzufriedenheit profitieren.

Brandenburg: Ukraine-Krieg, Migration, Überforderung

Unzufriedenheit herrscht auch in Brandenburg. Dort kommt die AfD in einzelnen Landkreisen auf knapp 40 Prozent, etwa in Spree-Neiße, der Heimat von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Ähnlich ist es mit fast 32 Prozent für die AfD im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Ökonomen bezeichnen die Region, die vom Ende der Braunkohlenförderung betroffen ist, als bestgeförderte Region Deutschlands.

Christoph Richter, Korrespondent des Deutschlandfunks in Brandenburg, sieht für das gute Abschneiden der AfD vor allem zwei große Themen: den Ukraine-Krieg und die Migration. Es bestehe ein großes Misstrauen gegenüber Waffenlieferungen an Kiew, zudem sehe man sich durch die Migration überfordert.

Richter sieht aber auch eine „Transformationsüberforderung“: Die Menschen müssen sich seit 1990 permanent neu erfinden. Die erneute Transformation hin zur Klimaneutralität scheint ihnen besonders schwerzufallen.

Viele seien mental und finanziell erschöpft. „Es ist eine tief sitzende Unzufriedenheit zu beobachten; es gibt auch eine Politikverdrossenheit.“ Auf dem Land fühlen sich die Menschen zudem allein gelassen. Es sei ihnen gleich, ob die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird.

Denkzettel für die Ampel, besonders für Scholz

Anders als im Saarland gab es in Brandenburg auch einen Denkzettel für die Ampel. Vor allem an Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Land nach Beobachtung Richters „paternalistisch“ und „ohne Empathie“ mit den Menschen spreche: „Er wirkt fast desinteressiert.“

"Erschreckend", aber doch vorhersehbar findet die Politologin Heike Radvan den Ausgang der Wahl in Brandenburg. Es zeige sich eine deutliche Zustimmung zu vereinfachenden, unsolidarischen Antworten auf gesellschaftliche Probleme, erklärt sie.

Man bewege sich auf einen Kippmoment zu. Diese zeigten sich bei rechten Parteien nicht erst bei 50 Prozent Zustimmung, sondern bereits bei 30 Prozent. Man müsse die demokratischen Werte und die Vorteile einer demokratischen Gesellschaft gegenüber autoritären Diktaturen noch deutlicher machen, so Radvan.

bth