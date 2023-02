Das Euroradio Jazz Orchestra 2022

Besitzt viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl im Umgang mit großen Jazz-Ensembles: Hendrika Entzian (Stefanie Marcus)

Im Herbst 2022 fand das alljährliche Konzert im Kölner Stadtgarten statt - unter dem Motto "We are tomorrow". Geleitet wurde es von der Kölner Komponistin und Arrangeurin Hendrika Entzian, aus deren Feder auch viele der Stücke mit ihrer charakteristisch reichhaltigen orchestralen Palette stammen.

Viel Raum für Individualität

In den straff sitzenden Ensemblesätzen und vor allem in den Solobeiträgen der Orchestermitglieder zeigt sich, auf welch hohem Niveau sich junge Menschen aus ganz Europa in einem gemeinsamen Jazzidiom verständigen können und dabei innerhalb eines solchen geteilten Rahmens zu sehr persönlichen, oft dringlichen und energischen Statements finden. Ein gelungener paneuropäischer Konzertabend!