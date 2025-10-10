Maria Corina Machado aus Venezuela erhält den Friedensnobelpreis 2025. (Jesus Vargas / dpa / Jesus Vargas)

Machado sei eine der außergewöhnlichsten und mutigsten Politikerinnen in Lateinamerika der jüngeren Zeit, heißt es in der Begründung der Jury. Die 58-Jährige war wegen ihres politischen Engagements in ihrem Heimatland immer wieder Repressionen und Einschüchterungsversuchen durch die sozialistische Regierung ausgesetzt. 2024 wurde sie bei der venezolanischen Präsidentschaftswahl von der oppositionellen "Plattform der demokratischen Einheit" als Kandidatin nominiert, dann aber vom regierungsnahen Nationalen Wahlrat ausgeschlossen. Venezuela wird seit 2013 vom autoritären Machthaber Nicolas Maduro regiert.

Der Friedensnobelpreis ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert. Er wird - wie alle Nobelpreise - traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, feierlich übergeben, allerdings als einiziger in Oslo. Die anderen Preise werden in Stockholm überreicht.

Im vergangenen Jahr wurde die japanische Organisation Nihon Hidankyo für ihre Bemühungen um eine atomwaffenfreie Welt ausgezeichnet. Als mögliche Preisträger in diesem Jahr waren auch die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF), das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie das westafrikanische Friedensnetzwerk WANEP gehandelt worden. Auch US-Präsident Donald Trump hatte seine Hoffnung auf die Auszeichnung geäußert.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.