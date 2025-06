Porträt: Die US-amerikanische Musikerin Alison Kraus

Geboren im falschen Jahrzehnt

„Viele Leute sprechen davon, im falschen Jahrzehnt geboren zu sein. Wann immer ich singe, spielen sich Bilder in meinem Kopf in einer bestimmten Zeit ab. So war es auch hier.“, sagt Alison Krauss über Songs mit ihrer Band Union Station nach 14 Jahren Pause.