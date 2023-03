Gebäudeenergiegesetz

Wärmepumpen sind eine Zukunftstechnologie: Sie sollen alte Öl- und Gasheizungen ersetzen und dabei helfen, den deutschen Gebäudebestand klimaneutral zu machen. (picture alliance / dpa / Goldmann)

Bundeswirtschafts- und Bundesbauminsterium arbeiten an einer Änderung des Gebäudeenergiegesetzes : Demnach soll jede neu eingebaute Heizung ab dem 1.1.2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das Vorhaben, für das vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck wirbt, ist umstritten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht von einem „völlig abgehobenen“ Plan, der gegen jeden gerichtet sei, der Eigentum habe.

Die FDP stellt sich quer, Kritik auch aus der SPD

Auch innerhalb der Koalition wird gestritten. Die FDP stellt sich quer und will den Gesetzentwurf stoppen, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Kritische Stimmen kommen auch aus der SPD: Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das Vorhaben für unrealistisch. Ähnlich sieht das auch Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD).

Habeck hat die Pläne unterdessen bekräftigt. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) rechnet mit einer baldigen Einigung: "Wir werden jetzt sicherlich nochmal Details besprechen, aber ich sehe uns nicht so weit auseinander, dass wir das nicht in wenigen Wochen hinkriegen."

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass ab dem 1.1.2024 jede neu eingebaute Heizung mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie nutzt. Das kommt einem Verbot des Einbaus von neuen Öl- oder Gasheizungen gleich. Bestehende Heizungen müssen allerdings nicht ausgetauscht werden. Sofern die Heizung – im Amtsdeutsch: ordnungsgemäß - funktioniert, kann sie weiterhin genutzt werden. Reparaturen sind ebenfalls erlaubt. Bestehende Gas- und Ölheizungen können also weiter betrieben werden, sofern sie nicht älter als 30 Jahre sind. Dann müssen auch sie laut Gebäudeernergiegesetz in der Regel außer Betrieb genommen werden.

Für Heizungen, die kaputt sind und nicht mehr repariert werden können, soll es Übergangsfristen geben. Vorübergehend kann dann für drei Jahre eine gebrauchte Öl- oder Gas-Heizung eingebaut werden, die danach allerdings wieder ausgetauscht werden und durch eine neue Heizung ersetzt werden muss, die die 65-Prozent-Vorgabe erfüllt.

Soweit der Anschluss an ein Wärmenetz absehbar, aber noch nicht möglich ist, gibt es zeitlichen Spielraum von bis zu fünf Jahren. Hauseigentümer müssen sich dann verpflichten, innerhalb dieser Zeit den Anschluss an das Netz sicherzustellen.

Mehr als 80 Prozent der Wärme wird laut dem Bundeswirtschaftsministerium aktuell noch durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern erzeugt. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt fast jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Wärmepumpen machen jeweils nicht einmal drei Prozent aus.

Die übrigen sechs Prozent entfallen auf Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wie Holz, Holzpellets oder Kohle. Bei neu installierten Heizungen betrug der Anteil von Gasheizungen im Jahr 2021 dem Ministerium zufolge rund 70 Prozent.

Die durchschnittliche Lebensdauer von Heizungsanlagen gibt das Bundeswirtschaftsministerium mit 20 bis 30 Jahren an. Demzufolge läuft jede Heizung, die heute eingebaut wird, auch noch 2045 – dem Jahr, in dem der deutsche Gebäudebestand klimaneutral sein soll.

Ziel des Gesetzentwurfs aus dem Bundeswirtschaftsministerium ist es, mehr für den Klimaschutz zu tun, der Gebäudebestand in Deutschland soll bis spätestens 2045 klimaneutral werden. Hierfür sollen in den nächsten zwei Jahrzehnten alle Heizungen schrittweise auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene 65-Prozent-Regelung zum 1.1.2024 leite diesen Prozess verbindlich ein und schaffe Planungs- und Investitionssicherheit, wirbt das Wirtschaftsministerium für seine Pläne. Der Gebäudesektor ist in Deutschland laut Bundesumweltamt für rund 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich.

Wer ab Anfang 2024 eine neue Heizung einbaut, wird sich erst einmal umfangreich informieren müssen, da es viele verschiedene technische Lösungen gibt, die alle Vor- und Nachteile haben. Infrage kommen beispielsweise Wärmepumpen, die Wärme aus der Luft, dem Grundwasser oder dem Erdreich nutzen. Solche Pumpen können auch mit einer modernen Gasheizung kombiniert werden – man spricht dann von einer Hybridheizung.

Ein Anschluss an das Wärmenetz oder Stromdirektheizungen sind ebenfalls möglich. Nach Angaben aus Regierungskreisen sind auch Biomasseheizungen denkbar oder solche, die Gas aus erneuerbaren Quellen wie etwa grünen Wasserstoff nutzen.

Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums bedeuten praktisch das Aus für neue Gas- und Ölheizungen ab 2024 und stoßen auf viel Kritik, es gibt Zweifel an der grundsätzlichen Machbarkeit. Installateur-Handwerk und Heizungsindustrie sind der Ansicht, dass die Aufgabe nicht zu stemmen ist.

Eine Million neue Heizungen in 2022

Die Politik müsse sich bei der Heizwende an den Realitäten des Marktes orientieren und von den Endkunden ausgehen, fordert der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima, Helmut Bramann.

„Wir können 21 Millionen Heizungen sicher nicht auf einen Schlag austauschen“, betont auch Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). 2022 seien unter größten Anstrengungen knapp eine Million neue Heizungen installiert worden, Anlagen in Neubauten eingeschlossen.

Mit fast 600.000 Einheiten stellten Gasheizungen dabei trotz eines Rückgangs um acht Prozent immer noch den Löwenanteil. Selbst die verpönte Ölheizung erlebte eine Art Torschluss-Run mit einer Steigerung um 25 Prozent auf 56.500 Geräte.

Wärmepumpen erreichten mit einem Plus um 53 Prozent auf 236.000 Geräte zwar den größten Zuwachs, die Industrie verspricht für nächstes Jahr 500.000 Einheiten. Doch um die Vorgaben aus dem Wirtschaftsministerium zu erfüllen, reicht das bei weitem nicht.

Andere alternative und nachhaltige Wärmeerzeuger wie Biomasse-Öfen erzielten im vergangenen Jahr mit 89.000 Einheiten einen Marktanteil von neun Prozent und dürften bei der Klimawende in Gebäuden nur eine nachgeordnete Rolle spielen.

Wärmepumpen sind keine Selbstläufer

Anders als bei Neubauten sind Wärmepumpen im Gebäudebestand auch keine Selbstläufer. Kaum isolierte Außenhüllen und kleine Heizkörper sind schlechte Voraussetzungen für die strombetriebenen Wärmepumpen, die deutlich geringere Vorlauftemperaturen schaffen als herkömmliche Verbrenner. In engen Siedlungen muss man zudem konfliktfreie Standorte für die Außengeräte zu finden, die Geräusche zwischen 30 und 50 Dezibel verursachen können.

Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft, Axel Gedaschko, warnt davor, dass die neuen Vorgaben zum Einbau von Heizungen „sehr, sehr teuer“ werden. Sicher ist: Eine neue Heizung kostet viele Tausend Euro – Geld, das viele Hausbesitzer nicht mal eben auf dem Konto herumliegen haben. Wer sich beispielsweise für eine Wärmepumpe entscheidet, muss je nach Bauart und inklusive Einbau mit Investitionen zwischen 15.000 und 30.000 Euro rechnen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat deswegen bereits eine milliardenschwere soziale Förderung angekündigt. Eine sozialpolitische Flankierung des Umstiegs von fossilen Energieträgern auf alternative Anlagen wie Wärmepumpen sei politisch vollkommen "unstrittig", betont er: "Klimaneutralität darf und wird nicht zu einem sozialen Problem werden."

Doch nicht jeder soll von staatlichen Zuschüssen profitieren, Habeck spricht sich für eine soziale Staffelung aus. Wer eine Villa für zehn Millionen Euro saniere, dem sei auch der Einbau einer Wärmepumpe aus eigener finanzieller Kraft zuzumuten.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt auf seiner Homepage, dass Deutschland im Wärmemarkt von europäischen Partnern lernen könne. Demnach setzen vor allem Schweden, Finnland und Norwegen Wärmepumpen schon viel stärker ein, als das in Deutschland der Fall ist. Habecks Ministerium sieht damit auch die Sorge entkräftet, dass Wärmepumpen bei einem kalten Winter nicht ausreichen.

Europaweit waren den Angaben zufolge Ende 2021 rund 17 Millionen Wärmepumpen in Betrieb. Bis 2030 sollen - so will es die EU - 30 Millionen weitere hinzukommen. Wärmepumpen decken den Wärmebedarf in Norwegen bereits zu rund 60 Prozent, in Schweden und Finnland sind es rund 40 Prozent. Frankreich ist mit etwa 4,25 Millionen installierten Wärmepumpen Spitzenreiter in der EU. In Deutschland gab es Mitte 2022 nach Regierungsangaben erst rund eine Million installierte Wärmepumpen.

Quellen: ahe, dpa, afp, Bundeswirtschaftsministerium, Umweltbundesamt