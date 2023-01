Streit über Panzer-Lieferungen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz (r) und andere Verbündete ringen um eine Entscheidung bei der Lieferung von Kampfpanzern (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Benoit Tessier)

Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger sieht drei Gründe, warum Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einer Leopard-2-Lieferung an die Ukraine bisher nicht zugestimmt hat. Erstens wolle Scholz das "selbst nicht", sagte Jäger im Dlf. Zweitens nehme der Kanzler Rücksicht auf Teile seiner Partei. Drittens kenne Scholz Umfragen, die ein "gespaltenes Stimmungsbild" zeigten.

Lieferung wäre "militärisch sinnvoll"

"Es ist nicht nachvollziehbar, warum das jetzt wieder sozusagen in eine Warteschleife geht", sagte der Politologe. Aus militärischer Sicht wäre eine Panzer-Lieferung sinnvoll, so Jäger. Kampfpanzer wären eine "folgerichtige Ergänzung" dessen, was schon an Waffen geliefert worden sei von den Unterstützer-Staaten der Ukraine.

Das deutsche Ansehen sei durch die aktuelle Debatte "schon beschädigt", sagte Jäger. "Deutschland ist kein Staat, auf den man sich verlassen will, wenn es wirklich ernst wird", sagte der Politologe. Es gehe in der Ukraine darum zu verhindern, dass der russische Staatschef Wladimir Putin den ersten Schritt mache, die "politische Dominanz über Europa zu erhalten".