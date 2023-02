Zum Tod von Jay Pasachoff

Trauer um den Herrn der Sonnenfinsternisse

Wohl kaum ein Mensch hat so viele Sonnenfinsternisse erlebt wie Jay Pasachoff, Astronom am Williams College in Massachusetts. Er muss in seinem Leben stundenlang im Kernschatten des Mondes gestanden haben.

Von Dirk Lorenzen | 03.02.2023