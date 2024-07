Vor allem aber gibt es in der Stadt eine hohe Dichte exzellenter Musikerinnen und Musiker. Von der renommierten Jazzabteilung der Musikhochschule strömt steter Nachwuchs in die Szene. Und die verfügt mit der „ Kölner Jazzkonferenz “ über eine hervorragend organisierte Interessenvertretung. In der Sendung kommen Musikerinnen und Musiker, Aktivistinnen und Kulturpolitiker zu Wort.