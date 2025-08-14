Jazzfacts-Deutschlandreise (15): Baden-Württemberg II

Luft zum Atmen, zum Gestalten, weit ab vom Trubel von Stadtlärm - das ist der Vorteil für die Jazzszene im Südosten von Baden-Württemberg. (Pexels / Victor Freitas )

In dieser Region ist die Szene extrem ausgespreizt zwischen wenigen Städten und viel Land . Im Schwäbischen gibt es nur eine Jazz-Metropole: Stuttgart. Aber es existieren viele Jazz-Zentren im Umkreis von einer Stunde Fahrtzeit mit mehr Spielstätten als in Berlin.

Mobilität ist gefragt – von Musikern und Publikum

Die Aktivitäten reichen von Frei-Improvisierern im Schwarzwald hin zu vielen Jazzclubs und -initiativen und teils seit vielen Jahren renommierten Einrichtungen wie den Bauer- und mps-Studios in Ludwigsburg und Villingen-Schwenningen.

Und trotz schwäbischer Sparerseele mit Gagen, von denen Großstadt-Musikerinnen und -Musiker oft nur träumen können. Wer will da weg? Einige. Und noch mehr auch nicht.

Weitere Stationen unserer JazzFacts-Deutschlandreise: