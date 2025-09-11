Jazzfacts-Deutschlandreise (16): Nordrhein-Westfalen II - Ruhrgebiet

Eine der Jazz-Hochburgen im Ruhrgebiet ist Essen. Die Stadt mit 600.000 Einwohnern ist Sitz der Folkwang Universität der Künste mit ihrem bundesweit bekannten Jazzstudiengang und es finden dort etablierte Konzertreihen und Festivals statt.
Besondere Konzertorte, viel Eigeninitiative
Eine halbe Stunde mit der Bahn entfernt liegt Dortmund, die Stadt, deren international renommierter Jazzclub domicil seit 20 Jahren in einem eigens dafür umgebauten alten Kino-Gebäude beheimatet ist. Am anderen Ende des Ruhrgebiets liegt Gelsenkirchen. Auch dort hat der Jazz seine Orte – etwa das denkmalgeschützte Industriekultur-Gebäude Nordsternturm.
