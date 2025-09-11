Jazzfacts-Deutschlandreise (16): Nordrhein-Westfalen II - Ruhrgebiet
Im Westen viel Neues

Das Ruhrgebiet in NRW liegt zentral, man kommt innerhalb kurzer Zeit von einer Stadt in die nächste und auch andere Metropolen sind gut erreichbar: Gute Gründe für eine vitale Jazz-Szene, die Sie in dieser Deutschlandreise-Folge kennenlernen können.

Von Anja Buchmann |
Die aus Kuba stammende Sängerin Addys Mercedes steht bei einem Konzert im Jazzclub Domicil in Dortmund mit ihren Musikern auf der Bühne, während im Hintergrund der Clubname zu lesen ist.
Domicil in Dortmund bietet mit seinem lebendigem Spielplan ganz unterschiedlichen Künstlern und Bands eine Bühne. Hier ist Addys Mercedes zu Gast. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)
Eine der Jazz-Hochburgen im Ruhrgebiet ist Essen. Die Stadt mit 600.000 Einwohnern ist Sitz der Folkwang Universität der Künste mit ihrem bundesweit bekannten Jazzstudiengang und es finden dort etablierte Konzertreihen und Festivals statt.

Besondere Konzertorte, viel Eigeninitiative

Eine halbe Stunde mit der Bahn entfernt liegt Dortmund, die Stadt, deren international renommierter Jazzclub domicil seit 20 Jahren in einem eigens dafür umgebauten alten Kino-Gebäude beheimatet ist. Am anderen Ende des Ruhrgebiets liegt Gelsenkirchen. Auch dort hat der Jazz seine Orte – etwa das denkmalgeschützte Industriekultur-Gebäude Nordsternturm.
