Am Montag (21.12.) hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA dem Impfstoff von Biontech und Pfizer eine bedingte Zulassung erteilt. Geimpft werden sollen damit alle Menschen über 16 Jahren.

Nach der anschließenden Entscheidung durch die EU-Kommission könnte das Vakzin ausgeliefert und verteilt werden. In Deutschland und anderen EU-Staaten können die Impfungen gegen das Coronavirus dann am 27. Dezember beginnen. Am 6. Januar will die EMA zudem über die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna entscheiden.

"Der Impfstoff ist der entscheidende Game-Changer", erklärte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler. Er verkürze die Pandemie um Jahre, wenn weltweit geimpft würde. Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt sich in ihrem Podcast ebenfalls optimistisch: "Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels" - schränkt aber ein: Eine Sache von wenige Monaten sei das nicht.

(picture-alliance/Sven Simon)Corona-Impfstoffe erlauben keine schnelle Rückkehr zur Normalität

Rückt mit den Impfstoffen gegen COVID-19 auch ein normales Leben näher? Experten dämpfen die Erwartungen. Allein die Impfung der Risikogruppen dürfte bis weit ins kommende Jahr dauern.

Wenn möglichst viele das Impfangebot annehmen, könnte Deutschland ungefähr im Herbst 2021 "aus dem Gröbsten" raus sein, vermutet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie sicher kann ein Impfstoff sein, der in Rekordtempo entwickelt und zugelassen wurde?

"An Impfstoffe, die in Deutschland oder der EU zugelassen werden, werden immer, egal welches Tempo, die höchsten Sicherheitsstandards angelegt", erklärte Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, im Dlf. Es seien in sicherheitsrelevanten Fragen keine Kompromisse eingegangen worden. Medizinerinnen und Mediziner sind der Meinung, dass das Risiko eines schweren COVID-19-Verlaufs oder bleibender Organschäden höher ist als die Gefahr schwerer Nebenwirkungen, die bislang in den Studien noch nicht aufgetreten sind.

Im Zuge der Corona-Pandemie haben die Expertinnen und Experten die Zusammenarbeit intensiviert und Zeitabläufe optimiert, etwa durch das Rolling-Review-Verfahren, bei dem noch während der klinischen Phase-3-Prüfung einzelne Datenpakete zur Vorab-Bewertung für die Zulassung vorgelegt werden können.

Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten?

"Die Vorteile des Impfstoffes sind deutlich größer als seine möglichen Nebenwirkungen", sagte die Vorsitzende der EMA, Emer Cooke, bei der Zulassung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer.

Biontech/Pfizer und Moderna, die Entwickler der mRNA-Impfstoffe, haben Daten aus dem Entwicklungsprogramm publiziert. In frühen Studien gab es demnach Nebenwirkungen wie Rötungen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber und Schüttelfrost - ähnlich wie bei einer Grippeimpfung.

(imago images / Science Photo Library)Impfrisiken im Faktencheck

Mehrere Hersteller haben vielversprechende mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 vorgelegt. Aber wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Und was bedeutet es, dass dem Körper dabei Bestandteile von Virus-Erbgut gespritzt werden? Ein Überblick, was die Forschung bislang weiß.

Der Impfstoffforscher Leif-Erik Sander von der Berliner Charité weist darauf hin, dass es zu Autoimmunreaktionen des Körpers kommen könnte. Solche Nebenwirkungen sind extrem selten, allerdings gibt es noch keine Langzeiterfahrungen. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, erklärte: "Es deutet nichts darauf hin, dass es hier Besonderheiten gibt oder irgendwelche schweren Nebenwirkungen." Dies beruhe nicht nur auf den Tests an Patienten, sondern auch auf Untersuchungen an Affen und weiteren Studien zu möglichen Folgen.

Aus Großbritannien und den USA, wo die Impfungen mit dem Biontech-Pfizer-Impfstoff schon gestartet sind, gibt es allerdings Berichte über schwere allergische Reaktionen. Im US-Bundesstaat Alaska klagte eine Gesundheitsmitarbeiterin laut "New York Times" direkt nach der Spritze über Atembeschwerden und Hautrötungen. Sie hatte keine Allergie-Vorgeschichte - anders als zwei Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS, die zuvor ebenfalls allergische Reaktionen nach ihrer Impfung gezeigt hatten. Der Pharmakonzern Pfizer erklärte, allen Berichten über mögliche allergische Reaktionen werde nachgegangen.

Wo kann man sich impfen lassen? Beim Hausarzt?

Die Nationale Impfstrategie sieht vor, dass es zwei Phasen gibt: erst die Impfung in den Impfzentren für bestimmte Personengruppen, die dafür extra eingeladen werden - wahrscheinlich über den Haus- oder Facharzt. Dann kann man einen Termin im Impfzentrum vereinbaren. Dort werden auch spezielle Kühlgeräte zur Verfügung gestellt, die etwa den empfindlichen Impfstoff von Biontech/Pfizer bei minus 75 Grad lagern können. Diese Möglichkeit haben Hausärzte und Apotheken nicht. An die Zentren angedockt sind mobile Teams, die in Heime und Kliniken gehen, wenn Menschen nicht selbst kommen können.

(Deutschlandradio / Sebastian Engelbrecht)Impfzentren - Komplizierte Logistik

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wird in Impfstofflagern bei minus 75 Grad aufbewahrt. Jeweils die benötigte Tagesmenge werde aufgetaut und in die Impfzentren transportiert, erklärte Albrecht Broemme, Projektleiter der Berliner Impfzentren, im Dlf.

Für Einrichtung und Organisation der Impfzentren sind die jeweiligen Länder zuständig. Die Impfungen sollen natürlich unter Corona-Bedingungen ablaufen, mit Abstand, daher wurden die Zentren meist in Messehallen und großen Arenen eingerichtet. Pro Tag soll bundesweit eine hohe fünfstellige Zahl von Menschen geimpft werden können - je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs. Allein Berlin rechnet mit 24.000 Impfungen pro Tag in den sechs Impfzentren und durch die mobilen Teams, sagte Albrecht Broemme, langjähriger Präsident des Technischen Hilfswerks und Aufbau-Projektleiter Hauptstadt-Impfzentren. Die Länder organisieren auch das Impfpersonal in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und Organisationen wie dem Roten Kreuz.

Erst im zweiten Schritt soll die Impfung der Gesamtbevölkerung erfolgen, die dann auch beim Hausarzt ermöglicht werden soll. Im Deutschlandfunk sagte Bundesgesundheitsminister Spahn: "Mein Ziel ist, wenn Zug um Zug weitere Impfstoffe kommen, die von der Lagerung und der Menge her geeignet sind für die Arztpraxen, dass wir dann ab dem Frühjahr, Frühsommer auch in den Arztpraxen impfen." Für alle gilt: Die Impfung ist freiwillig, es gibt keine Impfpflicht.

Wer kann sich impfen lassen und wieviel kostet die Impfung?

Die EMA hat den Impfstoff für alle Menschen über 16 Jahren zugelassen. Alle über 16-Jährigen mit Wohnsitz in Deutschland haben nun einen Anspruch. Bei einer Impfung von 60 Prozent der Bevölkerung könnte eine Herdenimmunität erreicht werden. Die Kosten für die Impfungen übernehmen das Bundesgesundheitsministerium, die Länder sowie die gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Bundesgesundheitsminister Spahn beziffert die Gesamtkosten für die Massenimpfungen auf bis zu sechs Milliarden Euro.

Vorrangig richtet sich die Impfung an besonders gefährdete Personengruppen, also alte Menschen mit Vorerkrankungen, medizinisches Personal oder Menschen, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen, etwa Lehrer oder Polizisten.

Da eine Corona-Infektion bei Kindern und Jugendlichen meist einen harmlosen Verlauf hat, sollte man eine Impfung abwägen, rät Impfstoffforscher Leif-Erik Sander im Dlf. Menschen mit Vorerkrankungen können sich laut dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler ohne Bedenken impfen lassen.

Wer soll zuerst geimpft werden?

Weil es zum Start der Impfungen noch nicht ausreichend Impfstoffe für alle geben wird, muss eine Reihenfolge festgelegt werden. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn in seiner Corona-Impfverordnung getan, die er am 18.Dezember vorgestellt hat. Begonnen wird demnach voraussichtlich ab dem 27. Dezember mit den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen und deren Pflegekräften sowie von über 80-Jährigen generell. Diese Gruppe wird vom Bundesgesundheitsministerium mit "höchste Priorität" gekennzeichnet. Jeder zweite Todesfall an oder mit dem Coronavirus betreffe über 80-Jährige. "Die Schwächsten zu schützen, ist das erste Ziel unserer Impfkampagne", sagte Spahn. Dies werde ein bis zwei Monate dauern. Erst danach könne das Angebot verbreitert werden.

In Stufe zwei ("Hohe Priorität") sollen Personen geimpft werden, die über 70 Jahre alt sind, aber auch Menschen mit Trisomie 21, mit Demenz oder geistiger Behinderung. Ebenfalls können Personen nach einer Organtransplantation den Impfstoff erhalten. Auch in die zweite Stufe fallen – neben weiteren Gruppen – Polizei- und Ordnungskräfte, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind (beispielsweise bei Demonstrationen) sowie Kontaktpersonen von Schwangeren und Personen, die in Flüchtlings- oder Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind.

(dpa / picture alliance / Friso Gentsch)Städte- und Gemeindebund zum Ablauf der Impfungen

Die Vorbereitungen für eine flächendeckende freiwillige Impfung gegen das Coronavirus laufen. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hält Deutschland für gut gerüstet.

In der dritten Stufe der Verordnung werden beispielsweise Menschen aufgeführt, die über 60 Jahre alt sind, aber auch Erzieher und Lehrer sowie Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen. Zudem können Menschen mit bestimmten Krankheiten in dieser Phase geimpft werden (darunter Erkrankungen von Leber, Niere oder Herz, aber auch Asthma und Rheuma).

In Stufe vier können alle weiteren Impfwilligen den Impfstoff erhalten. Details zu den Prioritätsstufen können hier beim Bundesgesundheitsministerium nachgelesen werden.

Reicht der Impfstoff?

Insgesamt gibt es laut Bundesgesundheitsminister Spahn aktuell fünf Impfstoff-Kandidaten, "die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bis zur Jahresmitte zugelassen werden: Neben den Produkten von Biontech und Moderna auch die von Curevac, Astra Zeneca und Johnson & Johnson." Bis Ende März seien "für Deutschland 11 Millionen Dosen allein von Biontech realistisch", so Spahn. Gestern hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, sich insgesamt rund 46 Millionen zusätzlicher Dosen gesichert zu haben. In Deutschland soll nach den Weihnachtsfeiertagen mit den Impfungen begonnen werden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Berlin hat sich die Bundesregierung darüber hinaus zusätzliche 46 Millionen Impfdosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs gesichert. Kontingente an Impfdosen gesichert. Dabei geht es zum einen um um 30 Millionen Dosen auf der Grundlage nationaler Vereinbarungen. Hinzu kommen aus einer EU-weiten Bestellung noch einmal fast 56 Millionen Dosen – statt wie bisher vorgesehen 40 Millionen.

Laut Gesundheitsministerium sicherte sich Deutschland über das EU-Kontingent auch mehr als 50 Millionen Dosen des Herstellers Moderna. Auch hier wird auf nationaler Ebene über weitere Lieferungen verhandelt. Die gesamten Kontingente von Biontech und Moderna sollen im Laufe des kommenden Jahres zur Verfügung stehen.

(imago / Future Image)Biontech/Pfizer, Moderna und Co.: Wettlauf um den Corona-Impfstoff

Im Wettlauf um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs melden weitere Unternehmen vielversprechende Zwischenergebnisse. Ein Überblick über den Stand der Forschung.

Was bewirkt der Impfstoff? Ist man dann immun?

Der Impfstoff soll schwere Verläufe verhindern. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, erklärt, dass man sich auch nach der Impfung anstecken kann. Die Aufnahme und Weitergabe von Viren werde aber deutlich reduziert. Der Impfschutz soll relativ lange anhalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Geimpfte andere anstecken können - aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht sehr groß.

Selbst eine Mutation des Coronavirus soll nach aktuellem Stand der Wissenschaft laut Paul-Ehrlich-Institut "keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe haben. mRNA-Impfstoffplattformen bieten insbesondere den Vorteil, dass sie schnell an Mutationen angepasst werden können."



(picture alliance/ AP Photo/ Michael Sohn)Virologe Drosten: Informationslage zu Virus-Mutation noch lückenhaft

Die Berichte über eine neue, ansteckendere Coronavirus-Variante in Großbritannien beunruhigen den Berliner Virologen Christian Drosten nach eigenen Angaben nicht. Er rechne auch nicht mit einer Beeinträchtigung der Impfung, sagte Drosten im Dlf.

Wie oft muss man sich impfen lassen?

Zweimal - im Zeitraum von knapp einem Monat. Eine erste Impfung bringt eine Grundimmunisierung. Nach drei bis vier Wochen muss man erneut geimpft werden. Weitere zwei bis drei Wochen später soll der volle Schutz aufgebaut sein.

Verändern mRNA-Impfstoffe das menschliche Erbgut?

mRNA-Impfstoffe enthalten im Prinzip die Bauanleitung für das virale Antigen. Die menschlichen Körperzellen nutzen das, um Antigene selbst zu produzieren - das Immunsystem erkennt bei einem Kontakt mit SARS-CoV-2 das Antigen und bekämpft es gezielt. Laut Paul-Ehrlich-Institut besteht "keine Gefahr einer Integration von mRNA in das humane Genom".

