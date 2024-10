Singer-Songwriterin Michelle Willis

Die britisch-kanadische Musikerin Michelle Willis begeistert mit entspannter Intensität und war zuletzt Teil der Lighthouse Band an der Seite von David Crosby. (Gernot Kallweit)

Michelle Willis beherrscht unzählige Akkorde, doch es ist ihre warme Stimme, die ihre Musik einzigartig macht. Begleitet von Piano oder Wurlitzer, singt sie Songs voller überraschender Harmonien und Wendungen, stets getragen von einer entspannten, einnehmenden Tiefe. Während der Pandemie streamte sie ihre „Piano Bar Sessions“ aus ihrem New Yorker Appartement, bevor sie als Teil der Lighthouse Band an der Seite der Musiklegende David Crosby, der Anfang 2023 verstarb, auftrat. Crosby selbst beschrieb die in Kanada aufgewachsene und nun in Schottland lebende Künstlerin als jemand, der „wie Gott an einem guten Tag“ klinge.

Harmonie und Tiefe in jedem Akkord

Diese „himmlische“ Aura entfaltete sich auch beim intimen Konzert in einer alten Scheune in Mendig vor knapp 60 Menschen – in einer für Willis eigentlich viel zu kleinen Location. Und doch: es war genau der richtige Rahmen für die Magie, die ihre Musik schafft.