Verfassungsrichterwahl

Die SPD hält an der Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf fest

Er sei sicher, dass die Koalitionsfraktionen über den Sommer eine tragfähige Lösung finden würden, sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Wahl von Verfassungsrichtern liege "in der Sphäre des Parlaments".

SPD setzt auf persönliches Gespräch

Die SPD schlug der Unionsfraktion laut "Bild am Sonntag" vor, dass die Kandidatin Brosius-Gersdorf persönlich mit den Abgeordneten über deren Kritik an ihr sprechen könnte. Ein SPD-Abgeordneter aus der Fraktionsspitze sagte der Zeitung: "Wir hoffen, dass die Bedenken bei dem Termin in der Unionsfraktion ausgeräumt werden können. Viele ihrer Positionen wurden völlig verdreht dargestellt."

Gegen die Jura-Professorin Brosius-Gersdorf gab es in der Union schon länger Bedenken, kurz vor der Abstimmung im Bundestag kamen dann angebliche Plagiatsvorwürfe auf: Der Publizist Stefan Weber hatte eine Textuntersuchung der Dissertation der Juristin veröffentlicht. Mittlerweile spezifierte er in der " Süddeutschen Zeitung ", es gehe nicht um ein Plagiat, sondern um eine "mögliche unenthische Autorenschaft". Er fühlt sich missinterpretiert und kritisiert, die Union habe seine Veröffentlichung instrumentalisiert. Weber hatte seine Untersuchung am Abend vor der geplanten Wahl veröffentlicht.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch betonte, dass seine Partei an der Nominierung der Jura-Professorin festhalten werde. Weiter schrieb er: "Ich erwarte, dass die Mehrheit steht".

Vertrauensbruch in der Koalition?

Partei-Chef Klingbeil forderte nach der gescheiterten Richterwahl "Führung und Verantwortung" in der Koalition. Beides dürfe nicht nur "in Sonntagsreden" angekündigt werden, sagte er nach der Absetzung der Wahl im Bundestagsplenum - und kritisierte damit indirekt Unionsfraktionschef Spahn.

Die ehemalige Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin, ebenfalls SPD, warf sowohl Spahn als auch Bundeskanzler Merz Versagen vor. Beide hätten die vorherigen Absprachen in der CDU/CSU-Fraktion durchsetzen müssen - nun müssten sie sehen, wie sie die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Wahl bekämen, sagte Däubler-Gmelin im Deutschlandfunk . Sie fügte hinzu: "Der Schaden für die Koalition ist offensichtlich".

Sorge vor Polarisierung von Richterwahlen

SPD-Fraktionsvize Eichwede warf der Union vor, sie sei nicht bereit, einen "gemeinsamen Geist zu tragen". Ihre eigene Partei hätte dem von der Union unterstützten Kandidaten Spinner zugestimmt - auch aus "staatspolitischem Pflichtbewusstsein". Denn: Man erlebe gerade eine gefährliche Politisierung der Richterwahlen. Konservative und rechte Kräfte hätten in den vergangenen Tagen ein Spiel mit dem Feuer entfacht, das nur schwer zu löschen sein werde.

Der frühere Verfassungsrichter und Ex-CDU-Politiker Müller äußerte in der "Süddeutschen Zeitung" die Sorge, "dass die politische Mitte in Deutschland nur noch begrenzt handlungsfähig ist".

Ist das Bundesverfassungsgericht beschädigt?

Die Grünen sehen in den Vorgängen fehlenden Respekt vor dem obersten deutschen Gericht. Parteichefin Brantner kritisierte in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, das Vertrauen in das höchste Gericht werde "fahrlässig beschädigt".

