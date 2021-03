Kölner Kongress 2021 Über Fakten und Poesie

Was geschieht, wenn Wissenschaft in die Dichtkunst einfließt? Herrscht in der Lyrik mehr künstlerische Freiheit als im Roman? Der Lyriker Jan Wagner erklärt an einem Brandenburger See, warum das Beugen von Fakten in der Lyrik helfen kann, das dauerhaft Gültige aufleuchten zu lassen.

Von Jan Wagner