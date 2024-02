Wer wird künftig im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Strassburg sitzen? (picture alliance / / Daniel Kalker)

Alle fünf Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU ein neues EU-Parlament. Die gewählten Abgeordneten entwerfen und verabschieden, in Zusammenarbeit mit den Regierungsvertetern der EU-Mitgliedsstaaten, neue Gesetze - und haben damit Einfluss auf sämtliche Aspekte des Lebens innerhalb der EU: vom Klimawandel, bis zu Wirtschaftsfragen, über Flucht und Migration bis hin zur Armutsbekämpfung und Sicherheitspolitik. Wer sind die deutschen Spitzenkandidaten und welchen Fokus setzen sie?

Ursula von der Leyen wurde zwar von ihrer Partei als Spitzenkandidatin vorgeschlagen, sie steht jedoch auf keiner Wahlliste - und ist somit nicht direkt für die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger wählbar. Denn die CDU-Politikerin strebt erneut das Amt der EU-Kommissionspräsidentin an.

Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission, will im Amt bleiben. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten wird in der Regel eine Kandidatin oder ein Kandidat der europäischen Parteienfamilie ernannt, die bei der Europawahl am besten abschneidet. In Umfragen liegt von der Leyens EVP bislang klar vorn.

Von der Leyen verfügt über viel politische Erfahrung. Die 65-jährige gelernte Ärztin war bereits Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dann im Ressort Arbeit und Soziales und 2013 bis 2019 als Verteidigungsministerin im Amt. In ihrer Amtszeit als Kommissionspräsidentin brachte sie mit dem Green Deal und dem EU-Migrationspakt einige „Projekte“ voran. Im Falle einer zweiten Amtszeit kündigte sie an, die EU-Verteidigungspolitik mit einem neuen festen Posten eines Verteidigungskommissars in der EU-Kommission stärken zu wollen.

Keine der deutschen EU-Spitzenkandidatinnen oder -kandidaten aller Parteien hat mehr Erfahrung in Brüssel als Manfred Weber. Schon seit 2004 ist der studierte Diplom-Ingenieur Abgeordneter im EU-Parlament. Er ist zudem Fraktions- und Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), dem Zusammenschluss der bürgerlich-konservativen Parteien im europäischen Parlament.

Manfred Weber, EVP-Vorsitzender und designierter Spitzenkandidat der CSU zur Europawahl (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

2019 war Weber als EVP-Spitzenkandidat angetreten und hatte sich Hoffnungen auf das Amt des Kommissionspräsidenten gemacht, welches jedoch nach Verhandlungen an Ursula von der Leyen vergeben wurde.

Die anstehende Europawahl bezeichnet Weber als „Schicksalswahl“ vor dem Hintergrund eines drohenden Rechtsrucks in Europa. Der Schlüssel dafür liege im Thema Migration. "Wir müssen das Thema jetzt lösen und alle, die sich dieser Lösung verweigern, tragen große Verantwortung", sagte er bei einem CSU-Treffen im November 2023. Außerdem will Weber sich für eine Aufweichung des Verbrenner-Verbots ab 2035 in der EU einsetzen.

Barley, derzeit Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, war bereits 2019 Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Europawahl. Damals erlitt die SPD eine gigantische Wahlschlappe und rutschte von 27,3 Prozent (2014) auf 15,6 Prozent. Mit einem Abstimmungsergebnis von knapp 99 Prozent wurde die studierte Juristin dennoch erneut auf der Europadelegiertenkonferenz ihrer Partei zur Spitzenkandidatin gewählt.

Katarina Barley geht bei der Europawahl für die Sozialdemokraten ins Rennen. (picture alliance / dts-Agentur)

Im Wahlkampf setzt Barley vor allem auf die Themen „Bedrohung der Demokratie“ und „Kampf gegen rechts“. Auch plädiert sie dafür, den (finanziellen) Druck auf den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu verstärken und Ungarn notfalls das Stimmrecht im Europäischen Rat zu entziehen, wenn Orbán „immer wieder Stöcke in die Speichen wirft“ und wichtige Entscheidungen der EU wie etwa mehr finanzielle Hilfe für die Ukraine blockiert .

Vor ihrer Zeit als EU-Politikerin war die gebürtige Kölnerin, deren Vater Brite ist, Bundesjustizministerin, Bundesfamilienministerin und SPD-Generalsekretärin. Von 2013 bis 2019 war sie Bundestagsabgeordnete.

Mit dem Wahlspruch „Streitbar für Europa“ soll Strack-Zimmermann den Sinkflug der FDP auf europäischer Ebene stoppen. Die gebürtige Düsseldorferin ist Mitglied des FDP-Vorstands, seit 2017 Abgeordnete im Bundestag und dort seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) stellt die Verteidigungspolitik in den Vordergrund. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Im Bundestag fiel sie als streitbare, kräftig austeilende Rednerin auf, die vehement für eine stärkere Unterstützung der Ukraine argumentierte. Auch als Spitzenkandidatin der Freien Demokraten für die Europawahl liegt ihr Fokus auf Verteidigungs- und Außenpolitik. Dazu gehört auch die Idee einer Europäischen Armee mit gemeinsamen Rüstungsvorhaben, um diese für alle Beteiligten kostengünstiger zu machen.

Ein weiteres Thema auf Strack-Zimmermanns Agenda: der Widerstand und die deutliche Abgrenzung gegen rechtsextreme Parteien, die am Fundament der EU graben. Darüber hinaus geht die FDP mit ihren traditionellen Themen in den Wahlkampf: weniger Bürokratie und mehr Freiheit für Unternehmen.

Die Diplom-Politikwissenschaftlerin wurde nicht nur zur Spitzenkandidatin der deutschen Grünen gewählt, sondern ist zugleich, gemeinsam mit dem Niederländer Bas Eickhout, auch Spitzenkandidatin der europäischen Grünen.

Terry Reintke, deutsche und europäische Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Seit 2022 ist die im Ruhrgebiet geborene und aufgewachsene Terry Reintke Co-Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament. 2014 zog sie mit 27 als damals jüngste Abgeordnete ins Europaparlament ein. Seither erarbeitete sie sich Respekt als harte aber faire Verhandlerin, wenn es um die grünen Kernthemen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit geht. Reintke gehört zu den Kritikern der Neuregelungen des europäischen Asylsystems, die im Dezember 2023 von den EU-Staaten beschlossen wurde n. Ebenso wie die Spitzenkandidatinnen von FDP und SPD warnt Reintke vor dem wachsenden Einfluss rechtsextremer Politik und setzt sich zudem für Minderheitenrechte ein.

Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnet ihn als „Hardliner“ in der ohnehin weit am rechten Rand stehenden AfD: Maximilian Krah. Ihm wird Geschichtsrevisionismus und Rassismus vorgeworfen. Der gebürtige Sachse ist Jurist und seit 2019 Europaabgeordneter.

Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl 2024 (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

In Interviews äußert sich der AfD-Spitzenkandidat meist abfällig über die EU. 2023 veröffentlichte der Rechtsanwalt ein Buch mit dem Titel „Politik von rechts. Ein Manifest“. Es erschien im Verlag von Götz Kubitschek, der nach Einschätzung des Verfassungsschutzes zu den wichtigsten Akteuren der sogenannten Neuen Rechten zählt. Krah war in der eigenen Partei wegen seiner Nähe zu China kritisiert worden und musste sich wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei einer Ausschreibung rechtfertigen - er selbst sprach von einer anonymen Schmutzkampagne.

Martin Schirdewan ist Co-Vorsitzender der Partei Die Linke. In den letzten Monaten versuchte er, die kriselnde Linke nach dem Abgang von Sahra Wagenknecht und anderen Parteimitgliedern wieder zu stabilisieren. Der 48-jährige gebürtige Berliner ist Politikwissenschaftler. Dem Europaparlament gehört Schirdewan seit 2017 an. Zwei Jahre später wurde er Fraktionsvorsitzender der Fraktion The Left. Schirdewan war bereits 2019 Spitzenkandidat seiner Partei.

Carola Rackete (l.) und Martin Schirdewan treten als Spitzenduo der Partei Die Linke bei der Europawahl an. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Eine politische Seiteneinsteigerin ist die parteilose Aktivistin Carola Rackete. Die 35-jährige Kapitänin wurde 2019 international bekannt, als sie mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen auf dem Schiff „Sea Watch 3“ trotz eines Verbots der italienischen Behörden die Insel Lampedusa anlief . 2023 entschloss sie sich, Spitzenkandidatin der Linken für die Europawahl werden. Auf der Europaliste der Linken steht sie auf Platz 2 hinter Schirdewan. Politisch steht sie als Seenotretterin für die Unterstützung von Migranten und für den Kampf gegen die Klimakrise. Sie gilt als Hoffnungsträgerin einer Partei, die zuletzt viele Wahlniederlagen einstecken musste.

Im EU-Parlament hat Fabio De Masi Erfahrung. Als Mitglied der Linken errang der Diplom-Volkswirt bei der Europawahl 2014 ein Mandat als Abgeordneter in Brüssel. Dort machte er mit der Aufarbeitung von Finanz- und Steuerskandalen auf sich aufmerksam. Fähigkeiten, die er von 2017 bis 2021 auch in Berlin einsetzte, als er für die Linke im Bundestag saß. Er trat als einer der wichtigsten Aufklärer im Finanzskandal um Wirecard in Erscheinung. Politisch gehörter er in der Linksfraktion zur Gruppe um Sarah Wagenknecht, die mit der Parteiführung immer häufiger im Clinch lag. 2022 erklärte er seinen Austritt aus der Linkspartei.

Fabio De Masi vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist Kandidat der Partei für das Europaparlament. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

„Weniger ist mehr – wir wollen ein Europa, das seinen Job macht“, beschrieb de Masi bei seiner Rede auf dem Gründungsparteitag des BSW das Parteiprogramm für Europa. Er will sich für eine Mindestbesteuerung großer Konzerne und weniger EU-Bürokratie einsetzen.

Für "Europapolitik mit Vernunft" will sich Thomas Geisel in Brüssel einsetzen. Für ihn bedeutet das: Die EU soll sich darauf konzentrieren Probleme zu lösen, die die Mitgliedsstaaten allein überfordern würden. Für Mikromanagement und "Regelwut" sei kein Platz. Dabei sieht Geisel die Union vor allem als Wirtschaftsgemeinschaft, in deren langfristigem Interesse auch eine Wiederannährung an Russland sei.

Thomas Geisel - ehemaliger Oberbürgermeister in Düsseldorf - geht ebenfalls für BSW Rennen (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Geisel ist ausgebildeter Jurist und ehemaliger Manager im Energiesektor. Von 2014 bis 2020 wurde er als umtriebiger und streitbarer Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf größeren Kreisen bekannt, damals noch als Sozialdemokrat. Kurz nach seiner Ehrung für 40 Jahre SPD-Mitgliedschaft gab er sein Parteibuch zurück. Er sei mit der Ukraine-und Flüchtlingspolitik der SPD nicht länger einverstanden. Geisel sagte, seine sozialdemokratischen Grundsätze, die er im Geiste „Willy Brandts und Helmut Schmidts" einordne, seien in Wagenknechts Bündnis besser aufgehoben. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des BSW.

tei/jk/dh/mkn