Tschechisches Orgelfestival 2023: Konzert in Kašperské Hory

Verwunschener Ort mit Orgelklängen

Das tschechische Orgelfestival widmet sich den Instrumenten der Kirchen in ländlichen Gebieten. So auch der Orgel in Kašperské Hory, dessen deutscher Name Bergreichenstein lautet. Dort waren Sopranistin Gabriela Eibenová und der Organist Adam Viktora zu Gast.