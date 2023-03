Micah Thomas Solo

Der Pianist Micah Thomas: Für sein erstes Solo Piano-Album hat er von zwölf Standards zehn in einer Stunde aufgenommen, allesamt first takes. (Günther Huesmann)

"Ich bezeichne ihn schon jetzt als jemanden, der sowohl einen einzigartigen Stil als auch das nötige Rüstzeug hat, um einen wichtigen Beitrag zur Welt des Jazzpianos zu leisten.“ So spricht der renommierte Jazzpianist Fred Hersch über seinen erst 25-jährigen Kollegen Micah Thomas.

Vertrauen aufs Unterbewusstsein

Frank Kimbrough (1956-2020), sein Lehrer an der New Yorker Juilliard School, war von Thomas‘ harmonischem Verständnis so verblüfft, dass er ihm nach eigener Aussage gerne etwas abgeguckt hätte. Ersten Kontakt mit Beethoven hatte Micah Thomas durch die umfangreiche Schallplattensammlung seines Vaters. Die Gelegenheit, am Flügel im Kammermusiksaal des Beethovenhauses in Bonn zu spielen, war daher eine sehr spezifische Herausforderung für den improvisierenden Musiker, der sich von der Idee leiten lässt, „dass alles passieren kann“.

Aufnahme vom 25.1.2023 aus dem Beethoven-Haus Bonn