Freitag, 22. Oktober

+++ Ugur Sahin und Özlem Türeci, Gründer des in Mainz ansässigen Biotechnologieunternehmens Biontech, sind mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis geehrt worden. Das deutsch-türkische Forscherehepaar teilte sich die als "spanische Nobelpreise" bekannte Auszeichnung in der Sparte Forschung und Technik mit fünf weiteren Entwicklern von Corona-Impfstoffen.

Die international renommierten Preise werden jedes Jahr in acht Kategorien von König Felipe VI. sowie der spanischen Thronfolgerin Leonor im nordspanischen Oviedo vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert.

+++ Der Wissenschaftler Thorsten Lehr rechnet mit weiter stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Der Pharmazieprofessor und Experte für Corona-Prognosen von der Universität des Saarlandes sagte im Deutschlandfunk, im Moment stünden die Zeichen "auf Sturm". Eine Entspannung sei nicht in Sicht. Mit Blick auf die Krankenhausbelegung warnt Lehr davor, das Infektionsgeschehen ungebremst laufen zu lassen. Zwar sei die Zahl der Covid-Patienten noch relativ niedrig, allerdings gebe es derzeit überdurchschnittlich viele Nicht-Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Jeder Covid-Patient nehme einem Nicht-Covid-Patienten ein dringend benötigtes Bett weg, sagte Lehr. Daher sollte das Infektionsgeschehen möglichst niedrig gehalten werden. Hilfreich seien Impfungen sowie Kontaktbeschränkungen.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn plant nach Angaben seines Ministeriums keinen Vorstoß für eine weitere Regelung nach einem möglichen Auslaufen der nationalen Corona-Notlage.

Der Ball liege in den Fraktionen und im Parlament, sagte ein Sprecher. Spahn habe betont, dass er fachlich beratend zur Seite stehe, wenn das gewünscht sei. Der CDU-Politiker hatte sich dafür ausgesprochen, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht über den 25. November hinaus fortzusetzen. Diese Feststellung ist die Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Die Länder verlangten, dass es weiterhin deutschlandweit einheitliche Regeln zur Bekämpfung der Pandemie geben sollte.

+++ Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) unterstützt die Impfkampagne "Ärmel hoch" der Bundesregierung. Mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele werben nun für die Impfung, darunter Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken sowie die Medaillengewinner Frank Stäbler (Ringen) und Patrick Franziska (Tischtennis). Die DOSB-Vorstandsvorsitzende Rücker sagte, die Covid-19-Impfung sei der Schlüssel zum Comeback der Gemeinschaft. Nur so könne man sicherstellen, dass ein soziales Miteinander, auch in den Sportvereinen, wieder sorglos möglich sei.

Aline Rotter-Focken bei Olympia 20202 (Aaron Favila/AP/dpa)

+++ Die Zahl der Coronavirus-Infektionen und -todesfälle in der Ukraine hat den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Die ukrainischen Gesundheitsbehörden meldeten 23.785 bestätigte Neuinfektionen und 614 Todesfälle in 24 Stunden. Das Land hat eine der niedrigsten Impfquote in Europa.

+++ Die Bundesregierung stuft Kroatien und Bulgarien von Sonntag an als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und aus einem Hochrisikogebiet einreist, muss in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Bisher sind Rumänien, Litauen und Slowenien die einzigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, für die das gilt.

+++ Die Bundesländer plädieren auch weiterhin für eine rechtliche Absicherung der Corona-Maßnahmen. Das zeichnet sich bei den Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz in Königwinter ab. Der stellvertretende Vorsitzende Müller sagte im ARD-Fernsehen, vielleicht werde der Beschluss nicht ganz einstimmig fallen. Aber doch eine große Mehrheit der Länderkollegen wolle zumindest eine Übergangsregelung, wenn die epidemische Notlage am 25. November auslaufe. Die Länder bräuchten Rechtssicherheit für ihre Corona-Schutzmaßnahmen.

+++ Bayerns Gesundheitsminister Holetschek spricht sich für eine Verlängerung der sogenannten epidemischen Lage durch den Bundestag aus. "Sollte die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen, könnte das Infektionsschutzgesetz nicht mehr ohne weiteres angewendet werden", sagt der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Dann hätten Testnachweiserfordernisse und Maskenpflichten keine ausdrückliche Rechtsgrundlage mehr. Das müsse man mit Blick auf möglicherweise steigende Infektionszahlen im Winter unbedingt vermeiden.

+++ Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet im Winter stark steigende Kosten für die stationäre Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Diese wären bei einer höheren Impfquote vermeidbar, teilte das Institut mit. Seit August liege der Anteil ungeimpfter Personen an den stationären Corona-Behandlungen bei durchschnittlich fast 85 Prozent. Mehr Informationen zu den Berechnungen von rund 180 Millionen Euro pro Woche hier in dieser Einzelmeldung.

+++ In Berlin werden laut Landesärztekammer zunehmend Mediziner angefeindet, die gegen das Coronavirus impfen. Der Präsident der Berufsvertretung, Bobbert, sagte im Deutschlandfunk, es gebe in den letzten Monaten eine Häufung von Drohungen gegenüber dem medizinischen Personal, die bis hin zu konkreten Morddrohungen reichten. Man habe die Sorge, dass aus Worten Taten würden. Bereits jetzt werde das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten gestört. Bobbert verlangte ein verstärktes Vorgehen gegenüber Falschmeldungen durch die Anbieter von Social-Media-Kanälen.

Zuletzt hatte eine Umfrage der Fachzeitschrift "Nature" ergeben, dass sich zahlreiche internationale Fachleute im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit Anfeindungen konfrontiert sehen.

+++ Russland meldet neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen und Todesfällen. Binnen 24 Stunden wurden 37.141 neue Ansteckungen bestätigt und damit den zweiten Tag in Folge so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, wie die Behörden mitteilen. 1.064 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus.

Moskau verhängt einen neuen Lockdown (AFP/Dimitar DILKOFF / AFP)

+++ Die 27 EU-Staaten wollen sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen für eine größere Impfbereitschaft in Europa einsetzen. Das vereinbarten sie am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. In einem am späten Abend veröffentlichten Dokument heißt es, insbesondere die Desinformation zu Impfungen in den sozialen Netzwerken müsse bekämpft werden. Der Gipfel verweist in dem Text auf eine angespannte Corona-Lage in manchen Mitgliedsstaaten. So gebe es in Rumänien eine besonders hohe Zahl an täglichen Neuinfektionen, und nur ein Drittel der Menschen dort sei geimpft.

+++ Die Regierung in Neuseeland will auf weitere Corona-Lockdowns verzichten, wenn eine Impfquote von 90 Prozent erreicht ist. Premierministerin Ardern sagte, man könne geimpfte Menschen nicht ewig bitten, zu Hause zu bleiben. Das Ziel ihrer Regierung sei nun nicht mehr, das Virus gänzlich loszuwerden, sondern Menschen stattdessen durch Impfungen zu schützen. Bislang sind 86 Prozent mindestens einmal geimpft. Mitte August hatte die neuseeländische Regierung einen landesweiten Lockdown verhängt, um den Ausbruch der Delta-Variante einzudämmen.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen steigt weiter an. Sie liegt nun bei 95,1 nach 85,6 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 19.572 Neuinfektionen. Das sind 3.495 Fälle mehr als am Tag davor. 116 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Toten beträgt damit 94.991.

+++ Der Grundschulverband fordert, Schülerinnen und Schüler sowie Personal weiterhin regelmäßig zu testen. Die Tests müssten wegen der hohen Corona-Infektionszahlen bis auf Weiteres fortgeführt werden, sagte der Verbandsvorsitzende Bohn der Funke-Mediengruppe. Zudem müsse durch den Einsatz von Raumluftanlagen größtmögliche Sicherheit gewährleistet sein. Nur dann sei ein Verzicht auf Masken im Unterricht vertretbar. Der Verband hatte Anfang Oktober vor allem aus pädagogischen Gründen ein Ende der Maskenpflicht an den Grundschulen befürwortet.

